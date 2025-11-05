Đoàn Di Băng quảng cáo lố đến xúc phạm IQ

Đoàn Di Băng được biết đến là "nữ đại gia quận 7", nổi tiếng với hình ảnh sang chảnh, giàu có và khả năng kinh doanh đa lĩnh vực, đặc biệt là trong mảng mỹ phẩm mang thương hiệu Hanayuki. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công, cô cũng nhiều lần vướng tranh cãi khi bị cho là quảng cáo quá đà, thổi phồng công dụng sản phẩm. Một số sản phẩm do cô phân phối thậm chí từng bị cơ quan chức năng đình chỉ lưu hành, thu hồi vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng, khiến tên tuổi của nữ đại gia này không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Những sản phẩm và màn quảng bá "lố" của Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng từng gây chú ý khi quảng cáo loại kẹo rau củ "thần thánh" với công dụng được cho là vượt trội: chỉ cần 1 viên kẹo đã cung cấp lượng dinh dưỡng tương đương 5 kg rau, và nếu ăn 1-3 viên mỗi ngày thì cơ thể sẽ hết mụn, không còn nóng trong hay táo bón.

Kẹo rau củ thần thánh: 1 viên cung cấp dinh dưỡng tương đương 5 cân rau - Quảng cáo siêu lố của Đoàn Di Băng khiến người tiêu dùng ngao ngán

Với dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki Soft & Silk, Đoàn Di Băng từng quảng bá rằng 10 người dùng thì 7 người hết đau bụng kinh. Cô còn thổi phồng công dụng khi cho rằng sản phẩm này có thể pha với nước để tắm, gội đầu - đặc biệt phù hợp cho người bị viêm ngứa da đầu - và thậm chí có thể dùng để rửa mặt.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ - sản phẩm gây nhiều thị phi nhất của Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng từng bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g). Nguyên nhân là do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật và chứa 2-Phenoxyethanol - một thành phần không được kê khai trong công thức đã công bố.

Trước đó, trong quá trình quảng bá, Đoàn Di Băng nhiều lần giới thiệu Hanayuki Shampoo với loạt công dụng "thần kỳ" như khử mùi hôi da đầu, kích thích mọc tóc, phục hồi tóc hư tổn, làm sạch gàu và giảm nấm da đầu.

Dầu gội đầu cũng nằm trong danh sách đen bị người tiêu dùng phản ánh về chất lượng

Sản phẩm kem chống nắng nâng tông dcủa Đoàn Di Băng được giới thiệu là có khả năng dưỡng da, cung cấp độ ẩm, làm trắng và sở hữu chỉ số chống nắng cao, mang lại hiệu quả toàn diện trong việc bảo vệ và cải thiện làn da.

Kem chống nắng

Với sản phẩm mặt nạ, Đoàn Di Băng từng quảng bá rằng những vùng da bị thương hoặc tổn thương sau khi đắp có thể giảm đến 80%. Cô còn tự tin chia sẻ về doanh số "khủng", cho biết ngày bán chậm cũng đạt 400-500 đơn, còn khi đắt hàng có thể lên tới 4.000 đơn mỗi ngày.

Mặt nạ

Đoàn Di Băng từng vướng tranh cãi khi quảng cáo kem đánh răng Hanayuki với công dụng làm sạch và làm trắng răng vượt trội, trong khi thực tế cô đã làm răng sứ.