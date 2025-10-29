Trong suốt năm 2025, Đoàn Di Băng là nhân vật khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi nhiều lần. Sau vấn đề chất lượng sản phẩm do vợ chồng cô kinh doanh thì khoảng vài tháng trở lại đây, sự im ắng của “nữ đại gia quận 7” nhận về nhiều quan tâm.

Mới đây, những khoảnh khắc được cho là của Đoàn Di Băng và chồng - Nguyễn Quốc Vũ được team qua đường ghi lại và chia sẻ trên MXH.

Vợ chồng Đoàn Di Băng được bắt gặp gần đây (Nguồn: TikTok)

Theo đó, cặp đôi ăn mặc đơn giản, cùng nhau đi ăn trong một quán ăn đơn giản, không phải nhà hàng sang trọng - những nơi thường được vợ chồng Đoàn Di Băng check-in trước đây.

Cũng trong khoảnh khắc này, Đoàn Di Băng cầm thực đơn và xem món ăn, vẻ tập trung còn chồng cô - Nguyễn Quốc Vũ đang trò chuyện điện thoại. Hành động của cả hai tạo nên không khí giản dị, đời thường như bao cặp đôi khác. Theo hình ảnh, Quốc Vũ - chồng Di Băng có vẻ sụt cân hơn trước.

Dù chưa rõ thời điểm và địa điểm chính xác mà team qua đường bắt gặp vợ chồng Đoàn Di Băng nhưng khi những hình ảnh này được chia sẻ, các từ khóa liên quan đến tình hình của cặp đôi như “Đoàn Di Băng giờ ra sao”, “Đoàn Di Băng hiện tại”, “Đoàn Di Băng mới nhất”,... cũng lọt top tìm kiếm trên MXH.

Các cụm từ khoá liên quan đến Đoàn Di Băng (Ảnh chụp màn hình)

Một khoảnh khắc khác được cho là của cặp đôi (Ảnh: TikTok)

Về phần mình, vợ chồng Đoàn Di Băng chưa có bất cứ cập nhật mới nào. Trong khi đó, cư dân mạng vẫn tìm đến các bài đăng của cặp đôi và để lại bình luận hỏi thăm nhưng cũng không được phản hồi.

Từ tháng 5/2025, Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ gần như ở ẩn, không cập nhật gì thêm hình ảnh trên MXH. Đến ngày 27/8, nữ đại gia mới lại có một bài đăng liên quan đến việc bị mạo danh. Kể từ đó đến nay, Đoàn Di Băng lại tiếp tục im lặng.

Trước đây vợ chồng Đoàn Di Băng là những cái tên ồn ào trên MXH. Ở tài khoản Facebook 1,9 triệu người theo dõi và tài khoản TikTok có 1,7 triệu fan, Đoàn Di Băng tích cực cập nhật đời sống hàng ngày, kết hợp kinh doanh. Trung bình, mỗi ngày, “nữ đại gia” đều có những dòng trạng thái công khai trên các tài khoản của mình nhưng bây giờ thì hoàn toàn im ắng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng (Ảnh: FBNV)

Đoàn Di Băng có tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Đoàn Di Băng thường flex cuộc sống giàu sang, tiêu biểu như việc thi công căn biệt thự 400 tỷ đồng. Độ giàu có của cô được nhiều người gọi với biệt danh "nữ đại gia quận 7" (TP. HCM).

Đoàn Di Băng cũng từng được xem là một trong những “trùm” bán hàng online có tiếng với các sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu do 2 vợ chồng sở hữu. Tuy nhiên vào tháng 5/2025, hàng loạt sản phẩm do cặp đôi này kinh doanh bị cơ quan chức năng thu hồi và tiêu hủy. Đặc biệt, công ty của Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng - bị phát hiện vi phạm trong vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

(Tổng hợp)