Đoạn clip vài giây của ông chồng 6 múi đang "náo loạn" hội chị em: Có thế thôi mà xem 10 lần không chán!

Người ta thường bảo, hôn nhân khi bước qua những năm tháng đầu tiên sẽ dần nhường chỗ cho những lo toan bề bộn, những lãng mạn cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều. Nhưng với Hiền (31 tuổi), sau 5 năm gắn bó cùng Quân (34 tuổi), cô nhận ra tình yêu chưa bao giờ phai nhạt, nó thể hiện thành những thói quen nhỏ bé, bình dị nhưng lại mang đến cảm giác an toàn và hạnh phúc đến lạ thường.

Khoảnh khắc được Hiền chia sẻ mới đây không phải là một thước phim ngôn tình lãng mạn, mà chỉ là một lát cắt rất đỗi thân thương trong một bữa cỗ ở quê vợ, khi chồng cô lúc nào cũng dành sự quan tâm thầm lặng, lo lắng cho vợ, ngay cả khi cô vẫn đang ngồi giữa những người thân ruột thịt của cô.

"Sau 5 năm kết hôn, chồng mình vẫn giữ một thói quen như thế. Mỗi lần về quê có cỗ, trước khi nhập hội với các anh trai thì chồng mình luôn ngồi cạnh vợ trước, không để mình ngồi một mình. Chỉ đến khi mà các anh gọi, anh mới quay sang hỏi mình một câu: 'Anh sang ngồi nhé'. Sau đó mới cầm bắt sang mâm bên kia" - Hiên chia sẻ.

Video hút gần 400k view chỉ sau vài giờ đăng tải

Khỏi phải nói, cái điệu bộ "bám vợ" ấy ngay lập tức trở thành tâm điểm để các ông anh họ nhà vợ thay nhau trêu chọc. Quân vốn chẳng phải là người thạo việc rượu bia, tửu lượng cũng chẳng đáng là bao, nhưng lại mang cái tính nhiệt tình, thích giao lưu với nhà ngoại. Kết quả là lần nào về quê, anh con rể cũng "say quắc cần câu".

Thế nhưng, điều khiến Hiền cảm thấy ấm áp nhất là dù đã chuyển sang ngồi mâm các anh, giữa những chén rượu chúc tụng liên miên, chốc chốc chồng cô lại lén lút ngó sang mâm hội chị em xem vợ đang ăn uống thế nào, có được gắp đồ ăn ngon hay không.

"Sang mâm bên kia rồi mà cứ lén lút ngó sang mâm này xem vợ ăn uống thế nào khiến các anh đôi lúc lại hét lên. Bố vợ ngồi cạnh nghe mà cũng phải bật cười. Còn các anh thì được dịp trêu suốt cả bữa ăn. Mình thì cứ ngồi ăn thôi mà trong lòng thấy rất là vui".

Giữa tiếng cười nói râm ran của cả nhà, Hiền cứ lặng lẽ ngồi ăn thôi bên mâm các chị em, nhưng trong lòng lại len lỏi một niềm vui ngọt ngào và cảm giác bình yên.

"Có những điều rất nhỏ, nhiều khi người làm chẳng nghĩ gì đâu, nhưng người được quan tâm lại nhớ rất lâu" - Hiền tâm sự.

Không chỉ dừng lại ở những bữa tiệc hay giỗ chạp bên nhà ngoại, sự ân cần ấy còn theo cả hai vợ chồng vào từng ngóc ngách của cuộc sống hàng ngày. Hiền vui vẻ kể thêm, khi ở nhà chồng cô hiếm khi nào để cô phải làm việc nhà một mình. Anh tự động xắn tay áo xông vào chia việc, người quét nhà, người rửa bát.

Thậm chí, anh còn cặm cụi làm luôn cả phần việc của cô mà chẳng đợi phải mở lời nhờ vả. Với người đàn ông ấy, việc nhà không phải là "giúp vợ" mà đơn giản là cùng nhau chăm chút cho tổ ấm.

Quả thật, hôn nhân đôi khi không cần đao to búa lớn hay những lời thề non hẹn biển để chứng minh tình cảm. Sự gắn kết bền chặt nhất lại được nhặt nhạnh từ chính những vụn vặt đời thường như thế.

Đó là sự tôn trọng, là ánh mắt luôn hướng về nhau giữa muôn vàn người, và là cảm giác an tâm tuyệt đối khi biết rằng: Dù ở đâu hay làm gì, mình vẫn luôn là ưu tiên lớn nhất trong lòng đối phương.

Nguồn: Fanpage Hìn và Quân