Đoạn clip dài chưa đến 1 phút nhưng đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Nam sinh này sao BÌNH TĨNH thế!

Trong khi không khí tại các điểm thi tốt nghiệp luôn ngập tràn sự khẩn trương và căng thẳng, thì mới đây, tại điểm thi THPT Quỳnh Lưu (Nghệ An), một nam sinh đã chiếm trọn spotlight theo cách không ai có thể ngờ tới. Đi muộn lúc cổng trường đã đóng then cài, nhưng phong thái của cậu bạn lại khiến người ta phải đặt dấu hỏi: "Rốt cuộc ai mới là người đi thi?".

Thần thái "bất biến" dù cổng trường thi đã đóng!

Cánh cổng sắt của hội đồng thi đã đóng. Theo lẽ thường, nếu có thí sinh nào đến muộn vào tầm này, người ta sẽ chứng kiến một màn "vắt chân lên cổ mà chạy" kết hợp với gương mặt hốt hoảng, lo âu.

Nhưng sĩ tử này lại chọn cho mình một lối đi riêng, bình tĩnh đến ngỡ ngàng! Diện chiếc áo phông đen, quần jeans, chân xỏ dép lê, một tay cầm túi đựng giấy tờ, cậu bạn chậm rãi sải bước băng qua đường với tốc độ... đi dạo phố. Vừa đi, thanh niên này vừa ung dung đưa tay lên gãi mũi, gương mặt bình thản, thư thái đến lạ lùng, không một chút vội vã. Thần thái như một "tổng tài bá đạo".

Chính vì cái sự ung dung đến mức vô lý ấy, một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra. Do cậu bạn đi đứng quá thong dong, thần thái lại giống người đi vi hành hơn là đi thi, nên cả đội ngũ sinh viên tình nguyện "tiếp sức mùa thi" và lực lượng chức năng đang đứng trước cổng... hoàn toàn bị "thao túng tâm lý". Không một ai nhận ra đây là một thí sinh đang đi muộn, ai cũng nghĩ cậu bạn chỉ là người dân hoặc người qua đường đi ngang qua khu vực thi.

Nam sinh thong dong dù đi muộn

Chỉ đến khi "tổng tài" thản nhiên rảo bước đến sát sạt cổng trường, đội tình nguyện viên mới giật mình "ớ ra" phát hiện sự thật. Một số thành viên vội chạy lại để kiểm tra nhanh túi giấy tờ và thẻ dự thi của nam sinh này.

May mắn thay, sau màn kiểm tra chớp nhoáng và xác nhận đúng là thí sinh của phòng thi, cánh cổng trường đã được mở hé để cậu bạn kịp thời vào bên trong. Thậm chí đến tận giây phút bước qua khe cửa, nam sinh này vẫn giữ đúng một dáng vẻ: không chạy, không vội.

Cư dân mạng xem xong video chỉ biết cạn lời cười ra nước mắt. Một số người để lại bình luận.

- "Đúng là đỉnh cao của sự tự tin, đi muộn mà thần thái thế này bảo sao các bạn tình nguyện viên không nhận ra, cứ tưởng người nhà đi đón sớm!"

- "Phong thái đúng kiểu "không phải lo, anh đã tính cả rồi". Lúc các bạn tình nguyện ùa ra kiểm tra nhìn buồn cười không chịu được"

- "Đi thi là một nghệ thuật và người đi thi muộn mà vẫn giữ được bình tĩnh chính là một nghệ sĩ"

Dù mang lại một tràng cười giải tỏa căng thẳng cho mùa thi, nhưng đây cũng là một phen hú vía cho cả thí sinh lẫn hội đồng thi THPT Quỳnh Lưu. Hy vọng khi bước vào phòng bài, cậu bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh, "bất biến" này để hoàn thành thật tốt bài thi của mình!