Người cha làm “đôi chân” đưa con đến phòng thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng ngày 11/6, hơn 1,22 triệu sĩ tử trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn, mở đầu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Từ sáng sớm tại nhiều điểm thi, phụ huynh đã đưa con đến, không quên những lời động viên, tiếp thêm tinh thần trước giờ thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hà Nội), ngay từ sớm đông đảo thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên. Không khí bên ngoài điểm thi khá nhộn nhịp nhưng vẫn đảm bảo trật tự. Phụ huynh liên tục dặn dò, nhắc nhở con kiểm tra lại đồ dùng trước khi bước vào phòng thi.













Phụ huynh liên tục dặn dò, nhắc nhở con kiểm tra lại đồ dùng trước khi bước vào phòng thi.

Phía bên ngoài cổng trường, anh Nguyễn Văn Lâm (phường Dương Nội, Hà Nội) cho biết gia đình đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng. Theo anh, cả nhà đặt tới 4 báo thức từ tối hôm trước để tránh trường hợp đi muộn.

“May mắn sáng nay thời tiết khá mát mẻ nên phụ huynh và các con đều dễ chịu. Lúc thức dậy, cháu có phần hồi hộp nên cả nhà động viên rất nhiều. Chúng tôi luôn nói với con rằng chỉ cần cố gắng hết sức là đã thành công. Gia đình cũng chuẩn bị một phần thưởng nhỏ để tiếp thêm động lực cho con”, anh Lâm chia sẻ.

Em Đinh Thanh Sơn, được bố là anh Đinh Thanh Lâm đưa đến điểm thi.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), nhiều phụ huynh vẫn không quên nhắc con kiểm tra kỹ tư trang: “Điện thoại có mang theo không, đưa lại cho bố mẹ”, “Bút đã đủ chưa?”, "Còn thiếu giấy giờ gì không?"...

Tại đây có một thí sinh đặc biệt là em Đinh Thanh Sơn, được bố là Đinh Thanh Lâm (Định Công, Hà Nội) đưa đến điểm thi. Do bị yếu cơ bẩm sinh, Sơn không thể tự di chuyển và phải nhờ đến sự hỗ trợ của xe lăn.

Chia sẻ về hành trình của con, anh Lâm xúc động cho biết vợ chồng anh đã trở thành “đôi chân” đưa con đến trường từ những ngày đầu tiên cho đến hết bậc THPT.

“Con đã trải qua nhiều kỳ thi, nhưng đây là kỳ thi khiến tôi lo lắng và xúc động nhất. Sáng nay con dậy từ 5h để chuẩn bị. Khi thấy con được đưa vào phòng thi, tôi mới yên tâm đứng bên ngoài chờ đợi”, anh Lâm nói.

Theo anh Lâm, dù gặp khó khăn về vận động nhưng Sơn luôn nỗ lực, tự giác trong học tập, đạt học lực khá và nuôi ước mơ trở thành luật sư. Vì vậy, em đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Luật Hà Nội.

“Chúng tôi luôn tôn trọng và ủng hộ ước mơ của con, không đặt áp lực, chỉ mong con giữ sức khỏe và cố gắng hết mình”, anh Lâm chia sẻ.

Chị Trần Thị Thu Trang đưa con gái Lê Trần Ngọc Khánh đến điểm thi, đồng thời mang theo thú cưng tên Cam Cam.

Cũng trong sáng nay, chị Trần Thị Thu Trang đưa con gái Lê Trần Ngọc Khánh đến điểm thi, đồng thời mang theo thú cưng tên Cam Cam để cổ vũ tinh thần. Chị cho biết không quá lo lắng về năng lực của con, chỉ có chút hồi hộp.

“Các con đã được chuẩn bị kỹ càng nên kỳ thi này chỉ là bước đệm. Tôi chủ yếu động viên con nghỉ ngơi tốt để giữ sức khỏe và sự tỉnh táo khi làm bài”, chị Trang nói.

Theo chị Trang, việc mang theo thú cưng cũng là cách giúp con gái cảm thấy an tâm hơn. Trước đó, trong kỳ thi đánh giá năng lực tháng 5, em Khánh cũng mang theo người bạn nhỏ này và đạt kết quả tốt. Năm nay, em đặt mục tiêu vào Trường Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Kinh tế Quốc dân.











