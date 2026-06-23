Đoạn CCTV bóc trần vụ nữ diễn viên lăng nhăng nhất showbiz giật chồng đại gia của đàn em

Sáng 23/6, tờ 163 đưa tin, nữ minh tinh đình đám Trương Vũ Kỳ trên livestream mới đây xót xa cho biết bản thân cách đây không lâu đã bị bạn trai ngoài ngành giải trí “đá” phũ phàng không 1 lời giải thích: “Anh bạn trai đó chia tay tôi mà không có lấy 1 lý do nào. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết chính xác lý do chia tay là gì luôn, bản thân là người bị chia tay nên chỉ có thể tôn trọng ý kiến của đối phương và chấp nhận sự thật”. Khi chia sẻ về mối tình buồn đã qua, nữ diễn viên họ Trương vừa nói vừa không kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt. Mỹ nhân sinh năm 1987 cũng đưa ra suy đoán rằng có thể do người kia cảm thấy áp lực nên mới đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ.

Những lời tâm sự mới đây của Trương Vũ Kỳ đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Trung. Và rất nhanh chóng, kẻ thù số 1 của mỹ nhân họ Trương - nữ MC Cát Hiểu Thiến đã nắm bắt được thông tin và tỏ ra vô cùng hả hê trên mạng xã hội. Được biết, Cát Hiểu Thiến chính là sao nữ từng bị Trương Vũ Kỳ giật chồng trong quá khứ.

Trong bài đăng mới trên trang cá nhân, Cát Hiểu Thiến bày tỏ sự vui mừng khi Trương Vũ Kỳ gặp chuyện không vui, đồng thời cà khịa đàn chị rát mặt: “Nếu người bạn trai cũ kia mà xem được đoạn video giám sát ghi lại cảnh cô ta (Trương Vũ Kỳ) mặc đồ lót đi lại nghênh ngang trong phòng khách nhà tôi rồi để va li ngay cạnh ảnh cưới của tôi trong lúc tôi đi công tác 7 ngày, thì chắc chắn là anh ta còn bỏ chạy nhanh hơn cho mà xem”. Thì ra Cát Hiểu Thiến đang nắm trong tay đoạn CCTV ghi lại cảnh nhạy cảm trong vụ Trương Vũ Kỳ ngoại tình với đại gia Viên Ba Nguyên (chồng cũ của Cát Hiểu Thiến).

Chính thất Cát Hiểu Thiến (bên trái) mừng rỡ khi tiểu tam Trương Vũ Kỳ vừa trải qua biến cố tình cảm, còn tiện thể công khai luôn tình tiết nhạy cảm mới trong vụ ngoại tình của đối phương. Ảnh: Sohu

Ân oán giữa Trương Vũ Kỳ - Cát Hiểu Thiến nổ ra sau khi nữ MC họ Cát đăng đàn tố cáo đàn chị ngoại tình, trơ trẽn giật chồng mình và còn nhờ người mang thai hộ. Khi ấy, Cát Hiểu Thiến khiến dư luận xôn xao khi tung hẳn CCTV ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ đến nhà cô vụng trộm với doanh nhân Viên Ba Nguyên (chồng cũ Cát Hiểu Thiến) trong lúc nữ MC đi công tác vào tháng 5/2016. Lúc đó, Cát Hiểu Thiến - Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, ảnh cưới của họ còn được treo trên tường. Khi nữ MC họ Cát sắp về nước, Trương Vũ Kỳ rời đi và được doanh nhân họ Viên sắp xếp cho ở khách sạn. Được biết, Trương Vũ Kỳ đã chia tay Viên Ba Nguyên vào năm 2018 và nhanh chóng lao vào mối tình mới.

Chưa dừng lại ở đó, Cát Hiểu Thiến còn tố Trương Vũ Kỳ nhờ người mang thai hộ. Theo lời nữ MC họ Cát, vào năm 2018, Trương Vũ Kỳ có bầu nhưng đồng thời cũng nhờ công ty môi giới ở nước ngoài tìm giúp người mang thai hộ. 2 đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm khá sát nhau và Trương Vũ Kỳ sau đó luôn khẳng định 2 bé là cặp sinh đôi do cô sinh ra.

Trương Vũ Kỳ bị tung hẳn CCTV ngoại tình với Viên Ba Nguyên. Ảnh: 163

Tới năm nay, Trương Vũ Kỳ lại tiếp tục dính cáo buộc thuê 2 người đi đe dọa chính thất Cát Hiểu Thiến. Theo nguồn tin, nữ MC họ Cát đăng đàn công bố thông tin cô và người nhà đã nhận được những cuộc điện thoại đe dọa từ 2 nhân vật bí ẩn hồi tháng 10/2024. Ngay tại thời điểm đó, cô đã trình báo vụ việc tới cảnh sát. Đáng nói, 2 kẻ đe dọa còn biết rõ họ tên, địa chỉ nơi sống của cô và người thân trong gia đình.

Phải tới đầu năm nay, MC họ Cát mới chính thức thông báo kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Cát Hiểu Thiến cho biết phía cảnh sát xác định 2 người gọi điện đe dọa cô là... 2 luật sư. Đồng thời, nữ MC cũng đăng tải bức thư xin lỗi của 2 luật sư nói trên. Trong thư, cả 2 đều thừa nhận có hành vi gọi điện tới cho Cát Hiểu Thiến nhưng họ lại khẳng định không có quan hệ thuê mướn với Trương Vũ Kỳ. 2 luật sư giải thích, họ có nghe được tin tức từ bạn bè rằng “ông lớn đứng phía sau nữ nghệ sĩ họ Trương muốn gây bất lợi cho Cát Hiểu Thiến”, vậy nên, họ mới gọi điện tới cho MC họ Cát để nhắc nhở cô chú ý.

Khi Cát Hiểu Thiến truy hỏi vì sao 2 luật sư biết địa chỉ nhà và thông tin của gia đình cô, 2 người này cho biết đó là do họ đoán mò. Tuy nhiên, tất cả những lời giải thích của 2 luật sư đều gây cười và không được công chúng chấp nhận.

Đáng chú ý, 1 người trong số 2 kẻ đe dọa mang họ Tôn từng cùng Trương Vũ Kỳ tham gia 1 chương trình truyền hình. Hồ sơ của luật sư Tôn cũng công bố thông tin cho thấy anh đã cung cấp dịch vụ giám sát dư luận cho 1 sao nữ hạng A trong thời gian dài. Từ đây, nữ diễn viên họ Trương bị tố đã thuê 2 luật sư nói trên nhằm đe dọa, dằn mặt chính thất Cát Hiểu Thiến. Loạt hành động không chuẩn mực khiến Trương Vũ Kỳ bị gán mác tiểu tam trơ trẽn nhất Cbiz hiện tại.

Trương Vũ Kỳ bị tố thuê người dằn mặt, tấn công Cát Hiểu Thiến (bên trái). Ảnh: Sohu

Luật sư Tôn cùng Trương Vũ Kỳ tham gia 1 show truyền hình trong quá khứ. Ảnh: 163

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, là nàng “Tinh Nữ Lang”, “Mỹ nhân ngư nóng bỏng nhất Cbiz” được vua hài Châu Tinh Trì nâng đỡ, hỗ trợ sự nghiệp ngay từ khi chân ướt chân ráo vào showbiz. Ngoài ra, minh tinh này còn được biết đến là “bản sao gợi cảm nhất của Song Hye Kyo” vì gương mặt có đường nét na ná người đẹp Hàn Quốc, nhưng body lại sexy hơn với vòng 1 khủng. Cô nổi tiếng với các phim như Mỹ Nhân Ngư, Siêu Khuyển Thần Thông, Yêu Miêu Truyện...

Trương Vũ Kỳ còn được xem là sao nữ lăng nhăng nhất nhì Cbiz. Trước khi toang với bạn trai ngoài ngành giải trí, cô từng trải qua gần chục mối tình với đầy rẫy thị phi và tai tiếng. Trong đó, cô từng kết hôn 2 lần nhưng đều nhanh chóng ly dị sau loạt bê bối.

Trương Vũ Kỳ tổ chức hôn lễ với đạo diễn Vương Toàn An vào năm 2011. Tuy nhiên, người đẹp quyết định ly hôn vì nam đạo diễn bị cảnh sát bắt vì hành vi mua dâm tập thể. Cô nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Viên Ba Nguyên không lâu sau đó. Nhưng cuộc hôn nhân này khiến cô mất điểm trầm trọng vì bê bối ngoại tình, cướp Viên Ba Nguyên từ tay đàn em Cát Hiểu Thiến. Sau loạt ồn ào, nữ diễn viên họ Trương cuối cùng cũng “đường ai nấy đi” với đại gia Viên Ba Nguyên.

Ngoài 2 cuộc hôn nhân nhiều thị phi, Trương Vũ Kỳ còn trải qua 5 mối tình ồn ào với Uông Tiểu Phi, doanh nhân Trương Tiền Hào, nghệ sĩ violin kiêm diễn viên Lý Bính Hy, tài tử Trương Mực Hoài và 1 người bạn trai ngoài showbiz.

Trương Vũ Kỳ (bên trái) vốn được biết đến là “bản sao Song Hye Kyo”. Ảnh: Sohu