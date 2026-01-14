Giang Sơ Ảnh được xem là 1 trong những ngọc nữ thuộc thế hệ 8X của Cbiz. Dù sự nghiệp diễn xuất nhàn nhạt, nhưng với đời tư sạch scandal, cô vẫn được công chúng yêu thích, giới làm phim săn đón. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, công chúng đã không còn dành thiện cảm cho Giang Sơ Ảnh. Nữ diễn viên liên tục bị tố cáo làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Kim Xảo Xảo và đại gia ngành phim ảnh Vu Đồng. Năm 2025, cô còn được tiết lộ đã ra nước ngoài sinh con cho Vu Đồng.

Mỹ nhân khí chất nhất showbiz

Giang Sơ Ảnh sinh năm 1986, sở hữu khí chất thanh lịch, dịu dàng, học thức khủng khi có bằng thạc sĩ truyền thông. Ưu thế ngoại hình giúp nữ diễn viên trở thành nữ thần trong lòng hàng triệu nam giới đất nước tỷ dân. Cô được ca ngợi là "Mỹ nhân khí chất nhất showbiz Hoa ngữ".

Tên tuổi của Giang Sơ Ảnh được biết đến từ năm 2013 khi cô lọt vào mắt xanh của Triệu Vy. Nữ diễn viên đã sắm vai nữ chính trong tác phẩm Anh Có Thích Nước Mỹ Không, do "Én nhỏ" làm đạo diễn. Bộ phim của Triệu Vy trở thành bàn đạp giúp Giang Sơ Ảnh được các nhà làm phim chú ý, mời đóng các dự án lớn cùng dàn nam thần đình đám như Dương Dương trong Toàn Chức Cao Thủ, Lý Dịch Phong trong Anh Ở Bắc Kinh Đợi Em, Chung Hán Lương trong Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa, Vương Khải trong Thanh Bình Nhạc...

Giang Sơ Ảnh từng nổi tiếng với hình tượng ngọc nữ, khí chất dịu dàng, không vướng scandal. Ảnh: Weibo.

Đặc biệt, năm 2020, cái tên Giang Sơ Ảnh bùng nổ khắp châu Á khi bộ phim truyền hình giờ vàng 30 Chưa Phải Là Hết mà cô góp mặt gây tiếng vang lớn. Thế nhưng, vai diễn Vương Mạn Ni trong 30 Chưa Phải Là Hết cũng là điểm nhấn hiếm hoi trong sự nghiệp của Giang Sơ Ảnh. Góp mặt trong nhiều dự án lớn, nhưng tiếng tăm của nữ diễn viên vẫn kém hơn 1 bậc so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa như như Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Nguyên nhân cho sự "chậm tiến" của Giang Sơ Ảnh đến từ việc cô diễn xuất 1 màu và chọn vai thiếu đột phá.

"Phốt đen" đời tư bị bóc tách gây thất vọng

Đầu tháng 12/2025, blogger giải trí Trương Tiểu Hàn cho biết Cbiz đã có thêm 1 em bé. Theo Trương Tiểu Hàn, nữ diễn viên có khí chất hàng đầu showbiz Hoa ngữ, từng đi du học đã lén ra nước ngoài sinh con. Cha đứa trẻ là 1 doanh nhân quyền lực trong ngành phim ảnh. Do mang thai trước hôn nhân là vấn đề nhạy cảm ở showbiz Trung Quốc, có thể ảnh hưởng lớn đến hình tượng lẫn sự nghiệp của các nữ nghệ sĩ không dám công bố tin vui với công chúng. Những dữ kiện của Trương Tiểu Hàn hướng thẳng đến Giang Sơ Ảnh.

Giang Sơ Ảnh từng du học ở Đại học East Anglia (Anh). Theo truyền thông Trung Quốc tìm hiểu được, ngọc nữ hàng đầu dừng hoạt động nghệ thuật, lén ra nước ngoài sinh con từ đầu năm 2025. Sau khi sinh con gái, Giang Sơ Ảnh sống ở nước ngoài hơn 6 tháng. Cô chờ con cứng cáp, bản thân lấy lại vóc dáng như thời son rỗi mới âm thầm trở về nước để tránh công chúng nghi ngờ. Được biết, nữ diễn viên sinh năm 1986 này mang thai và sinh con cho Vu Đồng - nhà sáng lập, CEO tập đoàn Bona Film Group, nơi sản xuất nhiều dự án bom tấn điện ảnh của Trung Quốc.

Cô chen chân khiến hôn nhân của đàn chị Kim Xảo Xảo và doanh nhân Vu Đồng đổ vỡ. Ảnh: Sina, Weibo.

Tuy nhiên, Vu Đồng và Giang Sơ Ảnh không dám công khai tin vui có con chung vì mối quan hệ nhạy cảm của họ. Năm 2022, thông tin về cuộc tình của họ đã lan truyền khắp showbiz. Vu Đồng và Giang Sơ Ảnh bị tố cáo đã lén lút vụng trộm khi doanh nhân này vẫn còn trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Kim Xảo Xảo (công chúa Khổng Tước của bộ phim Tây du ký 1986). Giang Sơ Ảnh từng cùng Vu Đồng đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) du lịch. Cô cũng nhận nhiều món quà đắt tiền có giá trị lên đến hàng trăm nghìn USD (hàng tỷ đồng) từ người tình chủ tịch. Đến năm 2021, Kim Xảo Xảo quyết định ly hôn Vu Đồng, nhận được phần tài sản tương xứng để nuôi con.

Sau khi thành công hất cẳng Kim Xảo Xảo, Giang Sơ Ảnh cũng chẳng vội bước vào nhà hào môn để gặp điều tiếng, làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty của Vu Đồng. Cô lặng lẽ đứng sau Vu Đồng nhiều năm qua. Dù đã có con chung, Giang Sơ Ảnh vẫn không đòi người tình đại gia trao cho mình danh phận. Dưới sự hậu thuẫn của Vu Đồng, Giang Sơ Ảnh hiện tại là cái tên được tạo điều kiện để nhận đều tay những dự án truyền hình lớn, bất chấp việc cô đã đánh mất thiện cảm trong lòng công chúng.

Giang Sơ Ảnh được tiết lộ đã bí mật sinh con đầu lòng cho CEO tập đoàn Bona Film Group vào năm 2025. Ảnh: Sina.

