Đỗ Thị Hà diện áo cờ đỏ sao vàng nổi bật ở sân bay Mỹ, chuẩn bị nhập cuộc tại Miss World

Tối 21/11, trên trang cá nhân Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục cập nhật những hình ảnh mới của mình trong chuyến hành trình kéo dài hơn 30 tiếng đồng hồ tới với cuộc thi Miss World 2021.

Sau khi quá cảnh ở Nhật, Đỗ Thị Hà có mặt tại sân bay Boston, Mỹ. Tại đây cô sẽ nối chuyến để tiếp tục bay đến Puerto Rico.

Có mặt ở sân bay Boston để chuẩn bị bay sang Puerto Rico, Đỗ Thị Hà diện trang phục áo cờ đỏ sao vàng "nổi bần bật" khiến các fan Việt vô cùng tự hào và phấn khích.

Đỗ Thị Hà diện áo cờ đỏ sao vàng ở sân bay Boston, Mỹ.

Cô chia sẻ ở sân bay: "Xin chào mọi người, hiện tại Hà đang check-in lên chuyến bay tiếp theo để bay tới Puerto Rico. Mọi người thấy không, hôm nay Hà đang mặc trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, mình rất vui và tự hào vì được mang màu cờ sắc áo của Việt Nam để chinh chiến trên một cuộc thi quốc tế. Vậy nên mọi người hãy theo dõi và ủng hộ Hà trong hành trình tiếp theo nha".

Mặc dù diện trang phục khá giản dị nhưng Đỗ Thị Hà vẫn khéo léo phối cùng đôi boot màu nâu quá gối, khoe trọn đôi chân dài 1m1 thẳng tắp đầy quyến rũ. Trên hành trình bay tới Puerto Rico của mình, những trang phục của Đỗ Thị Hà đều nhận được sự quan tâm của khán giả.

Đỗ Thị Hà luôn mang theo khẩu trang và cờ tổ quốc trên hành trình của mình.

Trước đó, Đỗ Thị Hà cho biết: "Do chuyến bay ở Nhật bị delay 3 tiếng nên bây giờ Hà phải nghỉ tạm tại khách sạn, sáng mai mới bay chuyến tiếp theo tới Puerto Rico. Ở Boston bây giờ là 12h đêm và nhiệt độ là 4 độ C, siêu lạnh nhưng siêu tuyệt vời. Đặc biệt là đi đâu mình cũng đeo trên mình khẩu trang in hình lá cờ Việt Nam khiến Hà rất vui và tự hào".

Sau khi bay sang Puerto Rico, Đỗ Thị Hà sẽ chính thức nhập cuộc Miss World 2021.

Sau thời gian dài không thể tổ chức vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Miss World 2021 hiện đã xác nhận được tổ chức ở San Juan, Puerto Rico đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi.

Bên cạnh đó, đương kim Miss World 2019 Toni Ann-Singh sẽ trao lại vương miện cho tân Hoa hậu vào đêm chung kết được diễn ra vào ngày 16/12/2021. Với sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng Hoa hậu Đỗ Hà sẽ mang vinh quang về cho Việt Nam tại cuộc thi lần này.