Sau khi công khai chuyện tình cảm và tổ chức đám cưới với chồng thiếu gia Viết Vương, cuộc sống của người đẹp Đõ Hà nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, cư dân mạng rộ nghi vấn nàng hậu sinh năm 2001 đang mang thai con đầu lòng.

Trong một clip, Viết Vương gây xôn xao khi xưng hô là "ba" với nàng hậu. Cụ thể nam doanh nhân trêu đùa nửa kia: “Ơ em quên bấm quay à?”, Đỗ Hà lập tức hỏi lại: “Em chưa bấm à?”. Ngay sau đó, anh đáp: “Ba bấm rồi, trêu đấy”. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Hoa hậu Việt Nam 2020 đang mang thai con đầu lòng.

Giữa lúc thông tin được bàn luận xôn xao, Đỗ Hà đăng tải clip mới trên mạng xã hội. Người đẹp gen Z chia sẻ đoạn clip thử trang phục nhận được từ một nhãn hàng. Cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm vào vòng 2 có phần khác lạ của nàng hậu.

Hoa hậu Đỗ Hà đăng tải clip zoom cận vòng 2 giữa lúc vướng nghi vấn mang thai. Nguồn: Đỗ Hà

Người đẹp sinh năm 2001 vướng nghi vấn đang mang thai vì 1 câu nói của Viết Vương. Ảnh: Đỗ Hà

Hoa hậu Đỗ Hà là một trong những nàng hậu có hôn nhân viên mãn trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào ngày 22/10/2025. Lễ cưới được tổ chức quy mô lớn tại quê nhà, với rạp cưới hoành tráng và sự tham dự của gần 1.000 khách mời. Sau đó, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 9/11/2025, quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí.

Đầu tháng 11, Đỗ Thị Hà cùng ông xã Nguyễn Viết Vương và các thành viên gia đình chồng làm việc thiện tại quê nhà Quảng Trị. Cuối tháng 11, vợ chồng hoa hậu đi công tác kết hợp nghỉ ngơi tại Trung Quốc. Sau đó, Đỗ Thị Hà và chồng có chuyến thiện nguyện tại tỉnh Đắk Lắk. Vợ chồng hoa hậu trao 2 tỷ đồng và 20 tấn gạo hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tháng 10/2025, đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tại Quảng Trị. Ảnh: FBNV

Ông xã của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị. Anh xuất thân trong một gia đình có tiềm lực kinh tế vững mạnh và sớm khẳng định vị thế trong giới doanh nhân. Hiện tại, Viết Vương đang giữ vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các dự án đường cao tốc quy mô.

Đỗ Thị Hà từng cho biết cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".