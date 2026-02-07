Đau xót cho diễn viên phim quốc dân, mất con trai sau 3 ngày bé chào đời

Jung Ho Keun trở nên quen thuộc với khán giả của làn sóng Hallyu qua loạt phim "nổi đình nổi đám" như Thần Y Hur Jun, Lee San - Triều Đại Chosun, Dong Yi, Good Doctor,... Đặc biệt, nam diễn viên từng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng ở bộ phim truyền hình quốc dân Nữ Hoàng Seon Deok.

Mới đây, Jung Ho Keun đã làm khách mời trên chương trình Scoop World của đài MBN vào hôm 5/2 và gây xôn xao khi tiết lộ chuyện mất đi 2 người con. Theo đó, con trai út của tài tử Nữ Hoàng Seon Deok qua đời chỉ sau đúng 3 ngày chào đời. Còn con gái đầu lòng của nam diễn viên tử vong khi chỉ mới 27 tháng tuổi vì bệnh tật.

Jung Ho Keun rưng rưng nước mắt chia sẻ: "Con gái đầu lòng của tôi bị tăng áp phổi, sau đó căn bệnh này đã biến chứng sang tim. Ngay cả có may mắn sống sót, tuổi thọ của con bé cũng không kéo dài được lâu và con cũng không thể sống như 1 người bình thường vì căn bệnh bẩm sinh này. Sau khi mất đứa con đầu lòng, đứa con trai út cũng ra đi ngay trên vòng tay của tôi chỉ sau 3 ngày chào đời. Tôi nhớ con gái cả và con trai út da diết".

Con trai Jung Ho Keun qua đời chỉ sau 3 ngày chào đời. Ảnh: Naver

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, nam nghệ sĩ họ Jung đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ về nỗi đau mất đi người em gái: "Em ấy đã sống trong sự vất vả. Tôi cầu nguyện để em ấy ở kiếp sau sẽ có 1 cơ thể khỏe mạnh, được sinh ra trong 1 gia đình tốt và thực hiện được những tâm nguyện chưa hoàn thành ở kiếp này".

Jung Ho Keun đau xót khi nhớ lại những nỗi đau đớn mà em gái từng phải chịu đựng lúc sinh thời: "Có thời gian sức khỏe em ấy suy sụp nghiêm trọng. Em ấy không thể sử dụng được lưng như người bình thường, không thể đi lại, thậm chí không thể ngồi thẳng cổ được. Cơ thể không thể hoạt động bình thường và em ấy đã phải cắt bỏ 1 bên thận. Sau đó, sức khỏe em ấy cứ yếu dần rồi qua đời vào năm ngoái. Em tôi đã chống chọi với bệnh tình suốt 10 năm trời".

Jung Ho Keun liên tiếp phải trải qua nỗi đau mất mát người thân. Ảnh: Nate