Đỗ Phương Oanh hạnh phúc đón Trung thu bên cặp song sinh đáng yêu

Trong không khí rộn ràng của mùa trăng rằm, diễn viên Đỗ Phương Oanh đã chia sẻ loạt hình ảnh ý nghĩa bên cặp song sinh tại trường. Trên trang cá nhân, cô viết ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Trung Thu của con”.

Xuất hiện giản dị trong chiếc váy trắng tinh khôi, bà mẹ hai con gây ấn tượng bởi nụ cười hiền dịu và sự tận tâm khi đồng hành cùng các bé trong mọi hoạt động. Cặp song sinh diện trang phục truyền thống nâu be, tay ôm thú bông, vừa hồn nhiên, vừa đáng yêu khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa.

Trong loạt ảnh, Phương Oanh kiên nhẫn ngồi cùng con tham gia hoạt động vẽ và tô màu, đôi tay khéo léo hướng dẫn từng nét vẽ, ánh mắt dõi theo đầy âu yếm. Không chỉ vậy, những phút giây cô ôm trọn hai con vào lòng hay dịu dàng cúi xuống ân cần chăm sóc đã khắc họa hình ảnh một bà mẹ tận tụy, tràn ngập tình yêu thương.

Nhiều khán giả nhận xét, so với hình ảnh một nữ diễn viên thường xuất hiện trên màn ảnh, Phương Oanh ở đời thường toát lên nét đằm thắm, dịu dàng của người mẹ trẻ. Hai bé song sinh cũng nhanh chóng “chiếm spotlight” nhờ gương mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn và biểu cảm ngây thơ.

Từng được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn cá tính, nhưng từ sau khi kết hôn và làm mẹ, Đỗ Phương Oanh dần kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ. Mỗi lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh các con, nữ diễn viên đều nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận từ khán giả.

Trung thu năm nay có lẽ càng đặc biệt hơn khi cô được tận tay đồng hành cùng con trải nghiệm những trò chơi, những hoạt động mang đậm không khí tuổi thơ. Không chỉ là ngày hội của trẻ nhỏ, đây còn là dịp để nữ diễn viên lưu giữ thêm những khoảnh khắc bình yên, ấm áp bên hai thiên thần nhỏ của mình.



