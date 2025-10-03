Cục Điện ảnh xử lý vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò

Nhiều khán giả phát hiện tập 16 phim Hãy để tôi tỏa sáng (do Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình đóng chính) có cảnh "đường lưỡi bò" (đường chín đoạn do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích biển Ðông). Nhiều fanpage và diễn đàn về phim trên Facebook đồng loạt tuyên bố sẽ ngừng cập nhật về bộ phim này.

Sáng 3/10, theo cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Cục Điện ảnh đã nắm được thông tin và sẽ triển khai các bước xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh phim có chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Trong văn bản gửi các nền tảng phổ biến phim, Cục Điện ảnh yêu cầu nền tảng báo cáo, trong đó cần thể hiện rõ thông tin về phim (tên phim, quốc gia sản xuất, đơn vị cung cấp), hình thức phổ biến, thời gian phổ biến trên nền tảng, quy trình kiểm duyệt và phân loại phim trước khi phổ biến, đề xuất biện pháp xử lý của nền tảng trong trường hợp vi phạm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, vụ việc sẽ được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn vi phạm có thể tái diễn cũng được tập trung thực hiện.

Đến sáng 3/10, phim cũng bị gỡ khỏi nhiều nền tảng ở Việt Nam. Đại diện FPT Play cho biết Hãy để tôi tỏa sáng đang được phát tới tập 15. Trong quá trình kiểm duyệt các tập phim phát song song sắp lên sóng, phát hiện tập 16 có chứa hình ảnh, thông tin không phù hợp với quy định (nghi vấn liên quan đến “đường lưỡi bò”). Nền tảng ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ nội dung này khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập 16.

"Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng chủ quyền quốc gia lên hàng đầu, cam kết đảm bảo các nội dung được kiểm duyệt và mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định", đại diện FPT Play nói.