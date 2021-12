Đỗ Hoàng Dương bày cách tỏ tình với một người "thầm thương trộm nhớ" mà không thể nói ra

Tối 23/12, Đỗ Hoàng Dương ra mắt MV "Love You To The Star". Đây là sản phẩm âm nhạc solo mới nhất của nam ca sĩ gửi đến khán giả sau thành công từ vai diễn trong bộ phim boylove ra mắt hồi đầu năm - "Em Là Chàng Trai Của Anh".

Và đặc biệt một lần nữa, nam ca sĩ Gen Z chứng tỏ sự đa tài khi đây tiếp tục là một sản phẩm âm nhạc âm nhạc do chính anh sáng tác. Với "Love You To The Star", khán giả sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng vừa ấm áp, vừa dễ thương trong dịp Giáng Sinh.

MV "Love You To The Star" - Đỗ Hoàng Dương

Đỗ Hoàng Dương cho biết thông điệp của ca khúc lần này khi anh sáng tác là nỗi lòng của fan dành sự hâm mộ cuồng nhiệt cho thần tượng của mình. Tuy nhiên, nó cũng dành cho những ai đang "thầm thương trộm nhớ" một người nào đó mà chưa thể nói ra, có thể tận dụng từng câu từ trong bài hát để nói hộ tiếng lòng, giúp những trái tim vẫn còn ngại ngùng chưa đến với nhau sẽ có những ngày cuối năm thật hạnh phúc và tròn đầy.

Phần MV cũng được thực hiện vô cùng đặc biệt. Xuyên suốt MV là câu chuyện của một chú Thỏ thần tượng chàng ca sĩ Đỗ Hoàng Dương. Không chỉ dán hình ảnh nam ca sĩ ngập tràn khắp căn phòng, chú Thỏ còn thao thức suốt đêm, ngẩn ngơ cả ngày vì tương tư thần tượng... Để đến cuối cùng, khi Đỗ Hoàng Dương xuất hiện chớp nhoáng nhưng vô cùng đắt giá như một món quà dịp Giáng sinh, chú Thỏ đã không thể nén được hạnh phúc và mơ mộng về điệu nhảy vừa dễ thương, vừa ngọt lịm cùng thần tượng trước vòng xoay ngựa gỗ.

Cũng trong MV "Love You To The Star", khán giả còn được thấy những góc phố quen thuộc của Sài Gòn như: đường sách, bưu điện thành phố, nhà hát thành phố, phố đi bộ, xe buýt 2 tầng… Một điểm nhấn nhá khá đặc biệt trong sản phẩm âm nhạc lần này của Đỗ Hoàng Dương.

Như đã thông báo, "Love You To The Star" chỉ mới là pre-single để Đỗ Hoàng Dương dành tặng cũng như gặp lại khán giả sau một thời gian khá lâu chưa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Sau MV này, Đỗ Hoàng Dương sẽ có một cuộc "tổng tấn công" với âm nhạc bằng những dự án âm nhạc hoành tráng và cực kì đặc biệt trong năm 2022.