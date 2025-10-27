Vài ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ "đào" lại một đoạn video mà Hoa hậu Đỗ Hà đăng tải từ tháng 6/2025 trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Clip dù đã đăng tải khá lâu nay lại được chia sẻ rầm rộ trở lại, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận chỉ vì một chi tiết nhỏ liên quan đến chồng cô - doanh nhân Viết Vương.

Được biết, video được quay tại thư viện Starfield, một trong những địa điểm nổi tiếng bậc nhất ở Seoul, nằm trong khu trung tâm thương mại COEX Mall. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường sách" với thiết kế không gian mở, hai kệ sách khổng lồ cao gần chục mét phủ đầy những đầu sách thuộc đủ thể loại. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập, không gian rộng lớn, khiến nơi này trở thành điểm check-in yêu thích của du khách khắp thế giới - đặc biệt là giới trẻ mê "sống ảo".

Trong video, Đỗ Hà tham gia một trend đang được ưa chuộng trên TikTok thời điểm đó: người quay đứng ở khoảng cách rất xa, hướng ống kính về phía người ngồi ở giữa khung hình - thường là một vị trí thật đẹp trong không gian thư viện. Sau khi máy quay zoom dần lại gần, nhạc nền vang lên, khung hình lại bất ngờ zoom ngược trở ra, để lộ toàn cảnh không gian rộng lớn và ấn tượng phía sau.

Với nhan sắc nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ cùng outfit thanh lịch, video của Đỗ Hà nhanh chóng nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, dân mạng lại không chỉ dừng ở đó. Khi clip được phát lại nhiều lần, một số người tinh ý đã phát hiện một chi tiết nhỏ lạ xuất hiện ở cuối video: góc khung hình lướt qua một chiếc túi cùng một chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.

Điều khiến khán giả bất ngờ là chiếc túi trông khá giống món đồ Viết Vương từng sử dụng, và trên màn hình điện thoại lại hiện lên giao diện cuộc gọi video với người có biệt danh là "Em" kèm theo icon hình trái tim. Dù hình ảnh đại diện hiển thị rất nhỏ, nhưng nhiều người vẫn nhận ra đó chính là hình của Đỗ Hà.

Ngay lập tức, bình luận bên dưới video tràn ngập những dòng suy đoán hài hước:

- Để ý thấy điện thoại ổng đang để gần túi là đang gọi cho Hà bên kia. Bao giờ đếm 1-2-3 là Hà sẽ giang tay ra.

- Cái điện thoại ảnh ngay túi xách đang gọi cho "Em" trái tim đồ đó. Dễ thương.

- Ông Vương quay chắc luôn!

- Đoàn mình giờ lục lại video này, mà công nhận ổng quay đẹp thiệt, bảo sao bà Hà không mê.

Không ít người còn tinh ý nhận ra rằng vì Viết Vương đứng ở vị trí rất xa để có được góc quay rộng, thế nên 2 người đã gọi điện cho nhau để phối hợp canh nhịp quay, góc nhìn, giúp khớp với hiệu ứng zoom đặc trưng của trend này. Dân mạng thậm chí còn chia sẻ đây là "bí kíp" để đu trend thư viện Starfield chuẩn chỉnh nhất: có người quay giỏi là một chuyện, nhưng phải có "sự ăn ý" thì clip mới ra được khung hình đẹp đến vậy.

Bên cạnh sự bàn tán vui vẻ, video này cũng khiến nhiều người cảm nhận được sự gần gũi, bình dị trong đời sống của hai vợ chồng. Dù là hoa hậu và doanh nhân, Đỗ Hà - Viết Vương vẫn có những khoảnh khắc rất đời thường, cùng nhau đi du lịch, bắt trend, ghi lại kỷ niệm bằng những thước phim giản dị.