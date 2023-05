Đố bạn tìm được tôi - Bộ sách tô màu lung linh giúp con rèn luyện trí não, “thẩm thấu” 4000 từ vựng thật thoải mái và hiệu quả

Hoặc, bạn đặt mục tiêu học thật nhiều từ vựng tiếng Anh, vì bạn hiểu đây là "xương sống" của việc học ngôn ngữ. Nhưng bao nhiêu lần, bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu, cứ nghĩ đến học là chán. Và số lượng từ vựng qua bao lâu vẫn giậm chân tại chỗ.

Có một thực tế khá... phũ phàng, đó là cũng như người lớn, hầu như rất ít những đứa trẻ nào thích học hơn chơi. Vậy thì, tại sao chúng ta không thử kết hợp việc chơi và học thành "tuy hai mà một" nhỉ? Trẻ sẽ học tiếng Anh nhưng cứ nghĩ mình đang chơi, đang thư giãn. Tinh thần vì thế sẽ thoải mái và dễ tiếp thu hơn nhiều. Ngay cả chính bạn cũng vậy, chẳng phải khi thoải mái, chúng ta sẽ học hành hiệu quả hơn đó sao?

Để duy trì thói quen học tiếng Anh và dung nạp vốn từ vựng hiệu quả, bạn có thể thử và cho con mình thử áp dụng phương pháp vừa tô màu, vừa học từ vựng qua bộ sách "Đố bạn tìm được tôi?". Phương pháp vừa tô màu, vừa học từ vựng giúp bạn có thể nắm bắt tốt tiếng Anh bằng cách học một giờ mỗi ngày, tiếp cận ngôn ngữ giống một đứa trẻ, tiếp thu nhanh từ vựng thông qua hình ảnh và sắc màu.

Theo các nghiên cứu, não bộ của bạn có khả năng ghi nhớ thông tin bằng hình ảnh và màu sắc tốt hơn so với việc ghi chép và học từ vựng trên mặt giấy. Và khi nhớ lại, não cũng ưu tiên việc đưa hình ảnh lên trước, sau đó mới móc nối lại với các từ ngữ liên quan. Chính vì sự hiệu quả này mà phương pháp học vừa tô màu, vừa học từ vựng ngày càng được áp dụng rộng rãi.

Bộ sách tô màu "Đố bạn tìm được tôi?" (Zenbooks, NXB Đà Nẵng) trình bày nội dung phù hợp với nhiều đối tượng độc giả, giúp vừa đọc giải trí, vừa rèn luyện ngoại ngữ. Điểm thú vị của bộ sách "Đố bạn tìm được tôi?" là có thể giúp cả trẻ nhỏ lẫn người lớn vui vẻ và hào hứng trong quá trình làm giàu vốn từ vựng tiếng Anh.

Với trẻ con, hoạt động tô màu đã được chứng minh bởi cả khoa học lẫn thực tế về những lợi ích quan trọng như là, phát triển vận động tinh, cải thiện việc viết tay; kích thích trí sáng tạo và sự phối hợp màu sắc, học được tính kiên trì và tập trung trong thời gian nhất định, giúp não bộ thư giãn… và đặc biệt tăng sự kết nối giữa bố mẹ và con, khi cả nhà cùng dành thời gian tương tác, kể nhau nghe những câu chuyện thú vị qua những trang sách.

Còn với học sinh, sinh viên, khi áp lực học tập bủa vây, những quyển sách tô màu giúp cải thiện cảm xúc, giảm căng thẳng rất hiệu quả. Các bạn đang lo âu quá và muốn giải trí một chút thì có thể lật giở một vài trang bất kỳ. Bạn sử dụng bút màu vừa tô màu, vừa dung nạp từ vựng tiếng Anh một cách thụ động, giống như xem phim bằng tiếng Anh vậy đó.

Đối với người đang tự học tiếng Anh, bộ sách tô màu "Đố bạn tìm được tôi?" rèn luyện sự tập trung - Focus is a new IQ. Giải trí bây giờ phụ thuộc vào mạng xã hội và những nội dung ngắn quá nhiều, khiến cho người lớn mất năng lực tập trung, khiến cho việc học và làm đều giảm chất lượng. Do vậy, những cuốn sách tô màu, vừa học tiếng Anh - "Đố bạn tìm được tôi?" giúp các bạn đang tự học tiếng Anh có thể tiếp thu kiến thức qua hình ảnh một cách hào hứng, qua đó việc học tiếng Anh của chúng ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Học trong trạng thái thư giãn

Để áp dụng phương pháp vừa tô màu, vừa học từ vựng qua bộ sách "Đố bạn tìm được tôi?", bạn cần chuẩn bị một hộp bút màu để vừa tìm kiếm vừa tô màu những mảnh ghép hình ảnh đang được sắp xếp ngẫu nhiên sao cho trùng khớp với đồ vật trong mỗi bức tranh.

Cuốn Chiếc lược ma thuật.

Khi lật giở từng trang sách và ngồi tô, chắc hẳn, bạn sẽ e ngại mình không đủ kiên nhẫn, nhưng càng tô thì bạn càng thấy vui thích. Những chi tiết nhỏ và tinh xảo trong sách đòi hỏi động tác tô cẩn thận giúp bạn suy nghĩ và làm mọi việc chậm lại, thư giãn hơn.

Đồng thời, các từ vựng lặp đi lặp lại qua từng trang sách giúp bạn thẩm thấu kiến thức một cách tự nhiên, ghi nhớ lâu hơn. Các bạn sẽ học từng từ, ghép chúng với nhau rồi bắt đầu kết hợp các từ vựng lại với nhau để hình thành những câu hội thoại đơn giản.

Các bức tranh "Đố bạn tìm được tôi?" đều có đường nét tinh tế tỉ mỉ, tạo hình đẹp mắt nhằm kích thích óc sáng tạo, trí thông minh và tư duy của độc giả. Khi tô màu cho mỗi bức tranh, bạn có thể sử dụng nhiều màu sắc linh hoạt cho từng hình ảnh minh họa đi kèm với vốn từ vựng của mình.

Đặc biệt, sau những giờ làm việc, học tập, tạm rời nhìn vào màn hình máy tính, điện thoại, TV, bạn sẽ cảm thấy thật thú vị khi dành thời gian cho những chiếc bút màu; lấp đầy bức tranh với những gam màu, tập trung tô sao cho màu không lem ra ngoài viền; vừa học thêm từ vựng mới. Khi đó, những lo lắng thường nhật như tan biến, giải trí một cách đơn giản.