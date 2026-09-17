DJ Tommy Mai Thế Tùng đóng vai trò gì trong vụ án Bitcoin Defi?

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đưa ra mới đây, đơn vị đang truy tìm bị hại liên quan đến vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, phát hiện ngày 18/8/2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và một số địa phương trên cả nước.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Quá trình điều tra xác định, khoảng năm 2021, 4 người gồm Dương Nguyên Hùng, Nguyễn Tiến Chiến, Đinh Bạt Hùng và Trần Tú Anh đã bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi. Sau đó, nhóm này cùng Phạm Tuấn và Mai Thế Tùng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra đề nghị những người cho rằng mình bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tại số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội hoặc liên hệ điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.

Mai Thế Tùng là ai?

Mai Thế Tùng sinh năm 1982, được biết đến trong giới DJ Việt Nam với nghệ danh Tommy. Người này có khoảng 20 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc điện tử, đồng thời tham gia đào tạo DJ và sản xuất âm nhạc.

Một số thông tin được báo chí đăng tải cho biết năm 2018, DJ Tommy tham gia lễ hội âm nhạc CityFest tại Prague, Cộng hòa Czech. Bên cạnh biểu diễn, người này còn tham gia đào tạo các DJ trẻ và hoạt động sản xuất âm nhạc.

Mai Thế Tùng - DJ Tommy - từng làm nhiều lĩnh vực khác nhau

Mai Thế Tùng cũng từng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh và đào tạo. Theo những thông tin được giới thiệu về bản thân, người này từng tham gia giảng dạy và đảm nhiệm vai trò liên quan đến đào tạo tại một số đơn vị.

Tuy nhiên, tên tuổi của DJ Tommy được nhắc đến trong một lĩnh vực hoàn toàn khác vào năm 2021, khi nhân vật này xuất hiện trong các hoạt động quảng bá Bitcoin Defi. Những thông tin được báo chí đăng tải năm 2021 cho thấy Mai Thế Tùng xuất hiện tại một số sự kiện quảng bá Bitcoin Defi trong giai đoạn dự án này được giới thiệu, kêu gọi người tham gia đầu tư.

DJ Tommy tại lễ “công bố đại lý ủy quyền miền Bắc” của Bitcoin Defi (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, ngày 5/7/2021, tại một sự kiện được giới thiệu là lễ “công bố đại lý ủy quyền miền Bắc” của Bitcoin Defi, Mai Thế Tùng xuất hiện cùng Phạm Tuấn và Nguyễn Tiến Chiến. Theo bài viết của Báo Lao Động, trong sự kiện kéo dài gần 1 tiếng, cả DJ Tommy cùng Phạm Tuấn đều nhắc đi nhắc lại viễn cảnh đồng tiền ảo Bitcoin DeFi sẽ tăng lên 100 USD vào cuối năm nay một cách dễ dàng và "đây mới chỉ là ngưỡng bắt đầu". Đồng thời, cặp đôi này cũng kêu gọi mọi người sớm đầu tư để nắm bắt cơ hội.

Tuy nhiên, sau khi hoạt động của Bitcoin Defi xuất hiện nhiều thông tin gây lo ngại cho nhà đầu tư, một số bài đăng quảng bá dự án trên mạng xã hội biến mất. Mai Thế Tùng cũng đã xóa các bài đăng quảng cáo Bitcoin Defi trên trang cá nhân.