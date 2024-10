Thanh Lam bớt trưng trổ

Tận dụng cơn sốt từ Anh trai say hi, anh trai Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều có sân khấu biểu diễn kết hợp với các nghệ sĩ trong tập 7 Our Song Việt Nam. Ali Hoàng Dương kết hợp cùng Dương Edward với bản hit quen thuộc - Đổi thay của nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn, trong khi đó Mai Tiến Dũng cùng Pháp Kiều mang đến ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi - bản hit đình đám gắn liền với tên tuổi của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh.

Phần tranh tài là cuộc chiến giữa 2 liên minh Thanh Lam - Orange - Mai Tiến Dũng - Lyly đối đầu với Thanh Hà - Dương Edward - Quang Linh - Phạm Anh Duy.

Thanh Lam (giữa) kết hợp cùng Lyly (bìa trái) và Orange, làm mới ca khúc Tiếng gió xôn xao.

Trong tập này, Thanh Lam kết hợp cùng hai giọng ca trẻ Orange và LyLy, làm mới ca khúc Tiếng gió xôn xao. Cả ba xuất hiện với tạo hình lộng lẫy, màu sắc nổi bật. Đặc biệt, mẹ của Thanh Lam có mặt tại trường quay, đợi đến tối muộn để xem và cổ vũ con gái.

“Lam đi hát từ 7 tuổi, đến hôm nay vẫn rất cháy trên sân khấu”. Nghe đến đây Thanh Lam dí dỏm “Mẹ ơi mẹ cẩn thận không người ta nói con hát mẹ khen hay”.

Dương Edward dành lời khen ngợi đến tiết mục. Anh nói cảm thấy được năng lượng từ Á sang Âu, thậm chí có sắc màu của Tây du ký khi xem phần trình diễn. MC Trấn Thành góp vui, nhận xét Lyly là hiện thân yêu tinh nhện, Orange là Bạch Cốt Tinh.

Nghe đến đây, Thanh Lam rào trước đàn em: “Em không được nói chị là Trư Bát Giới. Chị cấm em nhé”. Hài hước đáp lại, nam MC nói không dám có suy nghĩ như vậy và gọi Thanh Lam là “Thiết Phiến công chúa - Bà La sát”.

Diva Thanh Lam cấm Trấn Thành gọi mình là Trư Bát Giới.

Nhiều khán giả nhận xét diva Thanh Lam bớt trưng trổ, tiết chế giọng khi hát cùng hai ca sĩ đàn em. Bản phối mới theo phong cách R&B đúng với tiêu chí mới mẻ, sáng tạo của chương trình. “Cảm giác Thanh Lam hỗ trợ hai bạn trẻ nhiều. Trong khi Lyly và Orange nâng giọng thì Thanh Lam da diết… Một phiên bản tràn đầy sức sống và yêu đời hơn bao giờ hết” - khán giả bình luận.

Phần thi khiến Thanh Lam rơi nước mắt

Về phía liên minh còn lại, Thanh Hà cùng Quang Linh, Phạm Anh Duy mang đến nhạc phẩm của Nguyễn Hải Phong - Lớn rồi còn khóc nhè. Ca khúc khiến nhiều khán giả và dàn nghệ sĩ xúc động, sân khấu được dàn dựng như cuốn phim về hành trình trưởng thành của người con cùng những lời nhắn gửi, tâm sự đến từ bố mẹ.

Màn trình diễn dậy lên nhiều cảm xúc với Thanh Hà với cô vừa mất mẹ. “Tôi vừa mất mẹ, cảm xúc vẫn ở gần đó”. Trấn Thành nhận xét đây là tiết mục của ba người giọng đẹp”.

Sân khấu gây xúc động của Thanh Hà - Phạm Anh Duy - Quang Linh (từ trái sang).

Thanh Lam rơi nước mắt: “Tôi không nghĩ xem phần trình diễn mà phải rơi nước mắt. Bài hát chạm tới trái tim, tâm thức của tất cả mọi người. Bên cạnh đó, LyLy chia sẻ: “Theo dõi phần trình diễn này khiến tôi cảm thấy nhớ nhà. Lâu rồi tôi chưa về thăm gia đình”.

Một số bình luận cho biết đội Thanh Hà đều có sân khấu trình diễn hay nhưng chưa có sự mới mẻ. Màn trình diễn của Thanh Hà, Quang Linh, Phạm Anh Duy đánh vào tâm lý gia đình nên dễ dàng có được ưu thế hơn với đối thủ.

“Đội Thanh Hà rất hay, nhưng hơi cũ với tôi. Bài thi về tình cảm gia đình bao giờ cũng là lời thế, nhưng giọng Thanh Hà, Quang Linh đã dày dặn tự sự nên hát lên đã cảm xúc rồi. Họ còn nhiều kinh nghiệm diễn, nên mong không còn hưng phấn với tôi” – người xem bình luận.

Kết thúc hai lượt thi, theo kết quả mà chương trình tiết lộ, cả hai liên minh đều có một trận thắng và liên minh tạm dẫn đầu với số điểm chênh lệch là 10 điểm. Tuần sau, các liên minh sẽ bước vào vòng tranh tài tiếp theo với sân khấu của các cặp song ca ngẫu nhiên.