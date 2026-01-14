Dispatch vào cuộc, vạch trần thêm chuyện đáng xấu hổ của sao nữ "mây mưa" trong xe

Ồn ào tranh chấp giữa Park Na Rae và các cựu quản lý vẫn chưa ngã ngũ. Phía quản lý đệ đơn kiện lên tòa, tố Park Na Rae quỵt lương, bạo hành họ. Thậm chí họ còn "bóc" loạt phốt bên lề của danh hài này như thực hiện thủ thuật y tế trái phép, "mây mưa" ở trong xe. Phía Park Na Rae tung ra đoạn ghi âm cho thấy phía quản lý có thái độ bất nhất và ý muốn tống tiền nữ danh hài.

Đến ngày 13/1, Dispatch đã tung ra hàng loạt bằng chứng mới trong vụ việc. Theo Dispatch, vụ tranh chấp là "giọt nước tràn ly" sau cả quá trình dài Park Na Rae đưa ra các yêu cầu và kỳ vọng tích lũy theo thời gian, nhiều trong số đó vượt quá những gì thường được coi là nhiệm vụ chuyên nghiệp của 1 người quản lý.

Dispatch vào cuộc, đưa ra hàng loạt bằng chứng mới trong vụ việc. Ảnh: X

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 4/11/2023, khi Park Na Rae cùng quản lý chuẩn bị bay sang Đài Loan (Trung Quốc) để ghi hình chương trình I Live Alone. Cả 2 đều đã xuất cảnh, vào khu cách ly nhưng bất ngờ, Park Na Rae yêu cầu quản lý trở ra ngoài, về nhà cô ở Itaewon để lấy 1 chiếc túi Chanel. Lúc đó, Park Na Rae đang mang một chiếc túi Gucci, và chiếc túi Chanel không được chỉ định là đạo cụ phát sóng. Yêu cầu này khiến quản lý phải hủy xuất cảnh, bịa ra 1 lý do để hải quan cho rời sân bay.

Sau khi lấy túi, quản lý mua vé máy bay khác và đến Đài Loan (Trung Quốc) chậm hơn vài tiếng so với đoàn làm phim. Trong suốt quá trình, Park Na Rae và quản lý vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn. Nữ danh hài còn nhờ quản lý mua giúp cô các mặt hàng xa xỉ ở cửa hàng miễn thuế sân bay, bao gồm 1 đôi giày nam hàng hiệu phải đặt trước.

Park Na Rae "báo hại" quản lý chỉ vì 1 chiếc túi. Ảnh: Dispatch

Mặc dù giọng điệu trong những tin nhắn này đều lịch sự, nhưng Dispatch cho rằng sự lịch sự không thể phủ nhận bản chất của chính những yêu cầu đó. Các quản lý cũ thừa nhận rằng một số việc vặt có thể được coi là một phần công việc. Tuy nhiên, họ cho rằng những sự việc khác đã vượt quá giới hạn nghiêm trọng hơn. Trong số những cáo buộc đáng lo ngại nhất là việc Park Na Rae lấy thuốc dưới tên quản lý. Dispatch tung tin nhắn bằng chứng cho thấy 2 quản lý nữ đều được yêu cầu đến phòng khám sản phụ khoa để lấy thuốc tránh thai hộ Park Na Rae, để nữ danh hài ấy có thể uống trước khi ghi hình.

Park Na Rae yêu cầu quản lý lấy thuốc dưới tên của chính họ, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và khả năng vi phạm luật y tế. Các nữ quản lý rất bức xúc vì điều này được ghi vào hồ sơ y tế của họ, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ trong tương lai. Một quản lý phàn nàn rằng nếu chồng tương lai xem được hồ sơ y tế của cô, cô sẽ không cách nào giải thích được. Trong tin nhắn, 2 nữ quản lý A và B than phiền với nhau: "Làm hỏng hồ sơ y tế của tôi thật tệ hại", "Hãy bảo họ đừng ghi vào hồ sơ, đáng lẽ tôi nên tự đi, xin lỗi cô", "Đây là lỗi của Na Rae, sao cô phải xin lỗi? Hãy bảo cô ta đối xử với chúng ta tử tế hơn đi".

Park Na Rae yêu cầu quản lý đến phòng khám phụ khoa lấy thuốc tránh thai dưới tên của họ. Ảnh: Dispatch

Ngoài các vấn đề y tế, phạm vi công việc vặt được cho là đã mở rộng sang cả các vấn đề cá nhân và gia đình của nữ danh hài. Những người quản lý cho biết họ đã lên lịch khám sức khỏe cho em trai của Park Na Rae, sắp xếp các buổi tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ cho bạn của mẹ danh hài, mua rượu cho các buổi tụ họp riêng tư, và thậm chí còn tìm mua hải sản tươi sống vào đêm khuya. Theo thời gian, họ mô tả khối lượng công việc kết hợp giữa quản lý chuyên nghiệp và công việc nhà, thường xuyên không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Việc kiểm tra tài chính cũng trở thành tâm điểm chú ý. 1 số nghi vấn cho rằng các quản lý "mập mờ" trong việc quẹt thẻ công ty, thì kết quả điều tra của Dispatch cho thấy hầu hết khoản chi đều được thông báo ngay lập tức cho Park Na Rae và bị nữ danh hài chất vấn khi không rõ nguồn gốc. Quản lý B đã chi 67,1 triệu won (khoảng 1,1 tỷ đồng) trong cùng kỳ, phần lớn dành cho các bữa tối của công ty, phần nhỏ hơn dành cho đồ ăn nhẹ. Các giao dịch bằng thẻ công ty đều được chuyển tiếp ngay lập tức cho Park Na Rae.

Một khoản phí đáng chú ý cho các thủ thuật thẩm mỹ sau đó được xác định không phải do nhân viên nào thực hiện, mà là do mẹ của Park Na Rae điều trị, được thanh toán bằng thẻ công ty. Việc mua rượu và các món ăn kèm cho những buổi nhậu của Park Na Rae và bạn trai cũng là 1 phần công việc của quản lý. Park Na Rae từng yêu cầu quản lý mua bào ngư sống và bạch tuộc sống ở chợ cá Mapo vào lúc nửa đêm - đây là yêu cầu không thể thực hiện được.

Khi các vụ kiện tụng leo thang từ cả hai phía, các cựu quản lý đã tuyên bố họ sẵn sàng đối mặt với hậu quả cho bất kỳ hành vi sai trái nào của mình. Tuy nhiên, họ lập luận rằng việc chỉ tập trung vào phản ứng cảm xúc, những cáo buộc "lật mặt", "thái độ bất nhất" hoặc công kích cá nhân phía Park Na Rae tung ra sẽ che khuất câu hỏi lớn hơn: ranh giới giữa quản lý chuyên nghiệp và sự phục tùng cá nhân trong ngành giải trí nên được vạch ra ở đâu.

Những tin nhắn vạch trần Park Na Rae sai quản lý làm nhiều việc vặt cho gia đình và bạn trai cô, vượt quá giới hạn công việc. Ảnh: Dispatch

Vụ việc vẫn đang tiếp diễn và chưa có kết luận cuối cùng. Park Na Rae hiện đang phải theo đuổi 7 vụ kiện khác, bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, tham ô. Vụ kiện do những người quản lý cũ đâm đơn với cáo buộc tham ô theo Luật về Hình phạt tăng nặng đối với Tội phạm kinh tế cụ thể đã được tòa án chấp thuận yêu cầu tịch thu bất động sản của Park Na Rae.

Ngoài ra, cáo buộc thực hiện thủ thuật y tế trái phép hiện tại đã được cảnh sát điều tra độc lập. Bên cạnh Park Na Rae là khách quen của "bà dì tiêm chích" không có giấy phép hành nghề, hàng loạt sao khác cũng bị phát giác và phải ngừng hoạt động như Key (SHINee) và Haetnim. Cảnh sát đã cấm xuất cảnh đối với bà Lee (bà dì tiêm chích trong vụ việc) và điều tra tội vi phạm Luật Y tế và Luật Kiểm soát Ma túy. Trong vụ việc này, quản lý cũ đã hoàn thành 2 vòng thẩm vấn với tư cách người khiếu nại, và cảnh sát dự định sẽ sớm triệu tập Park Na Rae để thẩm vấn với tư cách là bị cáo.

Nữ danh hài đang phải theo đuổi 7 vụ kiện. Ảnh: X

Park Na Rae sinh năm 1985, là một nữ diễn viên hài và MC hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Mặc dù từng đối mặt với một số tranh cãi liên quan đến phong cách hài kịch mạnh bạo, Park Na Rae vẫn duy trì được vị thế là một trong những gương mặt giải trí có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc nhờ sự duyên dáng, thông minh và khả năng mang lại tiếng cười cho công chúng. Tuy nhiên, sự nghiệp của "nữ hoàng làng hài" có nguy cơ lung lay dữ dội sau hàng loạt bê bối chấn động.

Park Na Rae gặp ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp, phải ngừng hoạt động. Ảnh: X

Nguồn: Dispatch