Nữ diễn viên hài nổi tiếng Park Na Rae đang lao đao vì 7 vụ kiện, bị bóc hàng loạt phốt như hành hạ, quỵt lương, lăng mạ quản lý, "mây mưa" trên xe ô tô, thực hiện thủ thuật y tế trái phép. Park Na Rae sụp đổ hình tượng nghiêm trọng, phải tạm dừng hoạt động, rút khỏi hàng loạt chương trình truyền hình, thậm chí có nguy cơ vướng vòng lao lý.

Tuy nhiên đến nay, YouTuber chuyên chuyện hậu trường giải trí Lee Jin Ho đã tung đoạn ghi âm mang tính chất quyết định của vụ việc. Đoạn ghi âm này được thực hiện sau khi nhóm quản lý cũ đâm đơn đầu tiên lên tòa, yêu cầu phong tỏa tài sản của Park Na Rae vì danh hài này nợ lương họ. Trong cuộc ghi âm điện thoại, Park Na Rae và nữ quản lý A nói chuyện rất thân thiết, hỏi han tình hình sức khỏe của nhau, A còn lo lắng cho việc nữ danh hài phẫu thuật cổ họng. A thừa nhận đang say rượu và khóc nức nở, hối hận vì mọi chuyện đã đi quá xa đến nỗi Park Na Rae phải dỗ dành.

Sau cuộc gọi này, A được cho là đã đến nhà Park Na Rae và hai bên đã nói chuyện rất lâu, mặc dù không đạt được thỏa thuận chính thức nào. Sau sự việc này, người ta tin rằng cả hai bên đã đồng ý giải quyết vấn đề tại tòa án. Tuy nhiên đến chiều hôm sau, quản lý A tiếp tục tung ra hàng loạt lời tố cáo mới nhắm đến Park Na Rae. Trong khi phía Park Na Rae khẳng định rằng "Một số hiểu lầm và cảm giác thiếu tin tưởng đã được giải quyết" thông qua cuộc gặp trực tiếp, phía A lại phủ nhận điều này và nói "Park Na Rae khăng khăng đòi tôi phải làm việc cho cô ấy trở lại. Cô ấy còn cố gắng rủ tôi đi uống rượu và hát karaoke cùng cô ấy".

Park Na Rae và quản lý A. Ảnh: Allkpop

Lee Jin Ho đã công bố đoạn ghi âm quan trọng có thể lật ngược thế cờ. Ảnh: Kbizoom

Sau khi ghép nối những tuyên bố trước đó với đoạn ghi âm qua điện thoại, nhiều cư dân mạng bắt đầu đặt câu hỏi về sự nghi ngờ đối với quản lý A. Một số người chỉ trích việc lập trường của A trong các tuyên bố báo chí không khớp với lập trường hoặc hành vi của cô ấy trong đoạn ghi âm. Cùng với 1 số bằng chứng từ Dispatch và các phương tiện truyền thông, cán cân đang dần ngả lại về Park Na Rae.

Cụ thể, người quản lý này gia nhập công ty của Park Na Rae vào năm 2023 và hiện đang là quản lý được 2 năm. Tại công ty cũ, họ được trả 1,7 triệu won (30 triệu đồng)/tháng khi mới vào nghề, và sau khi làm với Park Na Rae, họ nhận được 3,5 triệu won (hơn 60 triệu đồng). Park Na Rae đã trả cho người quản lý khoản lương đầu tiên với số tiền tương đương với số tiền cô trả cho stylist của mình. Khi Park Na Rae hỏi qua KakaoTalk xem số tiền đó có đủ không, quản lý trả lời rằng rất biết ơn với số tiền này, và nếu giảm đi thì cũng không sao.

Tiếp theo là các khoản hoa hồng. Người quản lý tuyên bố họ đáng lẽ phải nhận được 10% doanh thu như một khoản hoa hồng. Tuy nhiên, Park Na Rae khẳng định rằng không hề có lời hứa nào như vậy, và thay vào đó, cô ấy chỉ đề nghị rằng khoản thưởng sẽ chỉ được trao khi có được các chương trình phát sóng hoặc quảng cáo mới.

Về bảo hiểm xã hội, quản lý cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu đăng ký nhưng bị công ty của Park Na Rae từ chối. Nhưng người quản lý đã trực tiếp liên hệ với một kế toán thuế và yêu cầu được đăng ký thu nhập kinh doanh tự do. Kế toán thuế đã thảo luận về việc ghi nhận các khoản này là thu nhập kiếm được do các vấn đề trong quá trình xử lý chi phí, nhưng sau đó phát hiện ra rằng người quản lý đang làm việc ở 1 công ty và do đó yêu cầu phân loại là thu nhập kinh doanh.

Người quản lý tố cáo Park Na Rae bắt mình làm thêm giờ, lên đến 400 giờ. Tuy nhiên 400 giờ làm việc mà người quản lý khai báo bao gồm cả thời gian dành cho việc ăn mừng sinh nhật của người quản lý và tiệc tùng cùng nhau tại nhà của Park Na Rae. Do tính chất công việc của người quản lý, việc làm việc nhiều giờ là điều dễ hiểu, nhưng để xác định chính xác số giờ làm việc cần phải có thêm bằng chứng xác minh.

Về các cáo buộc hành hạ, quấy rối, người quản lý khẳng định họ liên tục bị nữ danh hài ngược đãi trong suốt các chuyến công tác nước ngoài. Tuy nhiên, 4 nhân viên làm tóc, trang điểm và stylist khác có mặt tại đó cho biết không hề có hành vi quấy rối hay ngược đãi nào. Cuối cùng là tranh chấp về khoản tiền hoa hồng. Dựa trên khoản hoa hồng bán hàng 10% được đề cập ở điểm 2, ban đầu người quản lý yêu cầu 250 triệu won (4,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận vào đêm khuya, số tiền này đột nhiên được nâng lên 500 triệu won (9 tỷ đồng).

Có nhiều điểm cho thấy quan điểm của quản lý A bất nhất. Ảnh: Ilgan Sports

Vụ việc vẫn đang tiếp diễn và chưa có kết luận cuối cùng. Park Na Rae hiện đang phải theo đuổi 7 vụ kiện khác, bao gồm các cáo buộc hành hung nghiêm trọng, vi phạm Luật Y tế, vi phạm Luật Công nghiệp Văn hóa đại chúng, phỉ báng bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, tham ô. Vụ kiện do những người quản lý cũ đâm đơn với cáo buộc tham ô theo Luật về Hình phạt tăng nặng đối với Tội phạm kinh tế cụ thể đã được tòa án chấp thuận yêu cầu tịch thu bất động sản của Park Na Rae.

Ngoài ra, cáo buộc thực hiện thủ thuật y tế trái phép hiện tại đã được cảnh sát điều tra độc lập. Bên cạnh Park Na Rae là khách quen của "bà dì tiêm chích" không có giấy phép hành nghề, hàng loạt sao khác cũng bị phát giác và phải ngừng hoạt động như Key (SHINee) và Haetnim. Cảnh sát đã cấm xuất cảnh đối với bà Lee (bà dì tiêm chích trong vụ việc) và điều tra tội vi phạm Luật Y tế và Luật Kiểm soát Ma túy. Trong vụ việc này, quản lý cũ đã hoàn thành 2 vòng thẩm vấn với tư cách người khiếu nại, và cảnh sát dự định sẽ sớm triệu tập Park Na Rae để thẩm vấn với tư cách là bị cáo.

Nữ danh hài đang phải theo đuổi 7 vụ kiện. Ảnh: X

Park Na Rae sinh năm 1985, là một nữ diễn viên hài và MC hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng với sự nghiệp rực rỡ và tính cách hài hước, táo bạo. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2006 thông qua chương trình hài kịch nổi tiếng Gag Concert trên đài KBS và nhanh chóng gây dựng tên tuổi bằng lối diễn hài quan sát độc đáo, khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật và bắt chước các ngôi sao.

Park Na Rae được coi là trụ cột không thể thiếu của nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách như I Live Alone của MBC và Amazing Saturday của tvN. Nhờ tài năng và sự cống hiến không ngừng, cô đã được vinh danh bằng giải thưởng cao quý Daesang tại MBC Entertainment Awards 2019. Mặc dù từng đối mặt với một số tranh cãi liên quan đến phong cách hài kịch mạnh bạo, Park Na Rae vẫn duy trì được vị thế là một trong những gương mặt giải trí có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc nhờ sự duyên dáng, thông minh và khả năng mang lại tiếng cười cho công chúng. Tuy nhiên, sự nghiệp của "nữ hoàng làng hài" có nguy cơ lung lay dữ dội sau hàng loạt bê bối chấn động.

Park Na Rae gặp ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp, phải ngừng hoạt động. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom, Koreaboo