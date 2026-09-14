Dinh thự 3630 tỷ đồng mang ý nghĩa đặc biệt của "đệ nhất mỹ nhân" Lê Tư

Nằm trên khu đất đắt giá ở Tây Bán Sơn, căn dinh thự của Lê Tư và chồng đại gia Mã Đình Cường có diện tích khoảng 800m², được thiết kế theo dạng thông tầng và sở hữu tầm nhìn rộng ra cảng Victoria. Đây từng là bất động sản trị giá khoảng 300 triệu HKD (khoảng 990 tỷ đồng) khi được mua vào năm 2007 và sau gần 20 năm, giá trị căn nhà ước tính đã lên tới 1,1 tỷ HKD (khoảng 3630 tỷ đồng).

Tây Bán Sơn vốn là một trong những khu dân cư cao cấp của Hong Kong, nơi quy tụ nhiều gia đình giàu có và người nổi tiếng như Lý Gia Hân, Khâu Thục Trinh, Trương Bá Chi. Bản thân căn dinh thự cũng có lợi thế lớn về vị trí khi nằm ở độ cao đủ để mở rộng tầm nhìn ra biển. Từ phòng khách, gia đình có thể ngắm cảng Victoria, trong khi một số phòng khác lại hướng về phía những mảng xanh của núi.

Điểm đáng giá nhất của căn nhà là hệ thống cửa kính lớn và ban công ngoài trời rộng rãi. Không gian này vừa đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong, vừa mở ra góc nhìn bao quát thành phố và mặt biển. Khi trời đẹp, gia đình có thể ngồi ở ban công trên sofa, dùng trà hoặc thưởng thức đồ ngọt trong lúc tận hưởng gió biển. Những căn phòng hướng về khu vực núi lại mang đến cảm giác kín đáo, yên tĩnh hơn, tạo sự cân bằng với khung cảnh đô thị dày đặc bên ngoài.

Dù có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, nội thất trong nhà không đi theo hướng phô trương quá mức. Không gian chủ đạo mang phong cách châu Âu, với các chi tiết mạ vàng, đèn chùm pha lê và những món đồ có thiết kế sang trọng. Tuy nhiên, phòng khách được bài trí khá tiết chế với sofa, đèn và một số vật dụng trang trí. Thay vì cố gắng phủ kín không gian bằng đồ đắt tiền, cách sắp xếp này khiến căn nhà có cảm giác ấm áp và phù hợp với sinh hoạt gia đình hơn.

Khu vực sinh hoạt chung cũng giữ cách bài trí tương đối đơn giản. Một tấm thảm lớn, bàn nhỏ màu trắng cùng những bộ sofa màu xám tạo thành nơi cả nhà quây quần. Trong thời gian dịch bệnh, đây còn là khu vực để 3 con gái của Lê Tư học tập và tham gia các lớp học trực tuyến. Những hình ảnh đời thường này cho thấy căn nhà không chỉ được sử dụng như một tài sản xa xỉ mà thực sự là nơi gia đình sinh hoạt mỗi ngày.

Nếu phòng khách mang dáng vẻ sang trọng thì căn bếp lại có phần đời thường hơn. Không gian không quá rộng, các dụng cụ nấu nướng được sắp xếp khá tự nhiên, thậm chí đôi lúc tạo cảm giác hơi lộn xộn. Lê Tư vốn thích nấu ăn, làm bánh và chuẩn bị các món tráng miệng cho gia đình. Cô cũng thường hướng dẫn các con gái vào bếp, vì vậy nơi đây trở thành một trong những góc sinh hoạt gần gũi nhất trong căn nhà.

Phòng tắm tiếp tục sử dụng đá cẩm thạch với tông màu đồng nhất, kết hợp bồn tắm lớn. Phòng ngủ lại thiên về cảm giác ấm áp với tường và đầu giường bọc đệm, gam nâu trầm cùng ánh đèn vàng. Những chi tiết xa hoa được đặt cạnh các khu vực mang đậm dấu ấn sinh hoạt gia đình, khiến không gian có sự cân bằng giữa sang trọng và đời thường.

Đằng sau căn dinh thự này còn có một câu chuyện đặc biệt. Sau khi kết hôn, Mã Đình Cường đã mua nhà với mong muốn mang đến cho Lê Tư một nơi ở ổn định, bởi tuổi thơ của nữ diễn viên từng trải qua nhiều khó khăn và thiếu thốn. Với cô, một căn nhà rộng, đẹp và đắt giá không chỉ thể hiện khả năng tài chính của gia đình mà còn mang ý nghĩa về sự an toàn và ổn định sau những năm tháng nhiều biến động.

Sau tất cả, căn nhà đắt giá này không chỉ cho thấy cuộc sống giàu có của Lê Tư mà còn phản ánh lựa chọn của cô sau khi rời showbiz. Giữa khu vực xa hoa của Hong Kong, "đệ nhất mỹ nhân TVB" vẫn ưu tiên một không gian ấm cúng, riêng tư để tận hưởng cuộc sống bên chồng và 3 con gái.