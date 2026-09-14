Nhìn hình Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Minh dựa sát rạt vào nhau mà hoang mang vô cùng

Sáng 14/9, Weibo đưa tin, Triệu Vy gần đây đã hội ngộ cùng người bạn thân thiết Huỳnh Hiểu Minh và chụp lại 1 bức hình lưu niệm. Trong ảnh, 2 diễn viên đình đám dựa sát rạt vào nhau, đồng thời thu hút sự chú ý với diện mạo trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng hoang mang, phải dụi mắt nhiều lần nhìn lại vì ban đầu không thể nhận ra nổi người phụ nữ trong hình là Triệu Vy. Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 bộ phận netizen ngay lập tức đặt ra nghi vấn nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã “cà mặt” bằng ứng dụng chỉnh sửa ảnh tới mức trở nên lạ lẫm, khác lạ.

Triệu Vy gần đây đã xuất hiện thân thiết bên Huỳnh Hiểu Minh (ảnh trái). Đáng chú ý, nhiều khán giả suýt không thể nhận ra nổi nữ minh tinh họ Triệu trong màn lộ diện lần này. Đối chiếu với hình ảnh trước đây của Triệu Vy, ai cũng có thể nhìn ra sự khác biệt quá lớn. Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, bức ảnh mới đây cũng góp phần minh chứng rằng tình bạn giữa Huỳnh Hiểu Minh - Triệu Vy hiện vẫn vô cùng tốt đẹp bất chấp việc nữ diễn viên họ Triệu đã bị phong sát, không còn được giới giải trí Cbiz chào đón.

Còn nhớ hồi năm 2021 khi Triệu Vy bị cấm sóng triệt để, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã bất ngờ quay lưng, cắt đứt mối quan hệ với cô bạn thân. Anh ẩn, gỡ bỏ tất cả ảnh chụp chung hoặc có liên quan đến minh tinh Hoàn Châu Cách Cách trên trang cá nhân. Cách hành xử phũ phàng xa lánh khi bạn thân gặp biến cố của Huỳnh Hiểu Minh từng gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội 1 thời. Trong liền 4 năm sau đó, Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh cũng không còn tương tác gì với nhau.

Mãi tới tận tháng 3 năm ngoái, 2 ngôi sao mới có sự kết nối trở lại trên mạng xã hội. Theo đó, tài tử Tân Bến Thượng Hải đã đăng tải bức ảnh chụp hoàng hôn lên trang cá nhân, kèm lời nhắn kêu gọi mọi người chia sẻ khoảnh khắc tuyệt đẹp này cùng anh. 3 tiếng sau, Triệu Vy cũng đăng tải bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn lên mạng xã hội và sử dụng biểu tượng trái tim giống hệt Huỳnh Hiểu Minh. Và tới nay, cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz đã hội ngộ ngoài đời, còn xuất hiện chung trong 1 khung hình.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến đầu năm 2025, Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Minh từng vướng nghi vấn cắt đứt quan hệ do không còn tương tác với nhau. Ảnh: Sohu

Tới tháng 3/2025, Huỳnh Hiểu Minh đăng ảnh hoàng hôn, và kêu gọi mọi người cùng chia sẻ khoảnh khắc đẹp này. Ảnh: Weibo

3 tiếng sau khi Huỳnh Hiểu Minh đăng ảnh hoàng hôn, Triệu Vy cũng có động thái tương tự. Qua đó, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách ngầm thông báo cô và tài tử họ Huỳnh đã nối lại quan hệ. Ảnh: Weibo

Kể từ tháng 8/2021, Triệu Vy đã hoàn toàn vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật ở showbiz Trung Quốc. Cô bị xóa sổ toàn diện trên Internet. Trước các tin tức về việc bị cấm sóng để tiếp nhận điều tra sai phạm kinh tế, nữ diễn viên chỉ giữ im lặng.

Thời gian qua, Triệu Vy còn phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng) cho các đối tác từng bị cô và chồng cũ làm thiệt hại kinh tế, phá sản, tan nhà nát cửa trong vụ lừa đảo chứng khoán chấn động vào năm 2017. Nữ minh tinh phải 1 mình đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, nhưng đến nay chỉ có hơn 100 vụ được giải quyết ổn thỏa.

Bị kiện tụng và bồi thường triền miên khiến Triệu Vy kiệt quệ kinh tế. Theo tờ QQ, khối tài sản của nữ diễn viên gần như đã tiêu tán sạch. Cô giờ khó khăn kinh tế đến mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng), và thậm chí khoản nợ 8.488 NDT (32 triệu đồng) cũng không trả nổi. Do đó, từ tháng 4/2025, Triệu Vy đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả và liên tục phong tỏa tài sản.