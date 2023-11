Đình chỉ lưu hành, thu hồi 31 loại mỹ phẩm do Công ty Vioba sản xuất

Công ty này có trụ sở chính tại 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; địa chỉ sản xuất tại xóm 2, Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 8/11/2023, Sở Y tế Hà Nội cũng đã ban hành quyết định 5107/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 110/CNĐĐKSXMP ngày 19/01/2021 do Sở Y tế cấp cho Công ty cổ phần dược phẩm Vioba Việt Nam tại địa chỉ xóm 2, Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Lý do thu hồi là công ty này không duy trì các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định. Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đã thu hồi 31 phiếu công bố mỹ phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Vioba Việt Nam đứng tên hoặc ủy quyền cho đơn vị khác chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Căn cứ vào Quyết định 5107/QĐ-SYT của Sở Y tế, trong ngày 17/11/2023, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đã ban hành 12 văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Công ty cổ phần dược phẩm Vioba Việt Nam và 11 công ty thực hiện công bố, đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc mỹ phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Vioba sản xuất.

Sản phẩm Sensitive Max Care, số công bố 7886/20/CBMP-HN do Công ty cổ phần Đầu tư K&g Việt Nam (tầng 11 khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) công bố.

2 sản phẩm là Fusin Spa Spf Cream, số công bố 7618/20/CBMP-HN; Fusin Charm A Secret, số công bố 7753/20/CBMP-HN do Công ty cổ phần Đông y Phúc Sinh (số 58, đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội) công bố.

Sản phẩm sữa rửa mặt Macrobiotic Macasa, số công bố 9052/21/CBMP-HN do Công ty cổ phần dược phẩm Hcphar (số 07, dãy A, ngõ 18 Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) công bố.

4 sản phẩm là Teethtree, số phiếu 10670/21/CBMP-HN; kem đánh răng dược liệu Dr.ebuot, số phiếu 11259/21/CBMP-HN; dầu gội đầu Nanotree, số phiếu 12607/22/CBMP-HN; nước súc miệng Dr Ebuot, số phiếu 14402/22/CBMP-HN do Công ty cổ phần dược phẩm Pharmatree (tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) công bố.

12 sản phẩm là Elata, số phiếu 7343/20/CBMP-HN; vệ sinh Lakshmi Nature, số phiếu 7344/20/CBMP-HN; Ziha Dental, số phiếu 7345/20/CBMP-HN; Sunuvreflect Spf50, số phiếu 7383/20/CBMP-HN; Gel rửa tay khô C'n2, số phiếu 7619/20/CBMP-HN; Blacksilk, số phiếu 7754/20/CBMP-HN; kem nẻ Vaselin E+, số phiếu 7755/20/CBMP-HN; nước hoa vùng kín Nhất Chi Mai, số phiếu 8046/20/CBMP-HN; nước súc miệng Water Soul, số phiếu 8286/20/CBMP-HN; nhất sắc Serum, số phiếu 8287/20/CBMP-HN; sữa rửa mặt Charm 5s, số phiếu 8288/20/CBMP-HN; Kemas, số phiếu 8528/20/CBMP-HN do Công ty cổ phần dược phẩm Vioba Việt Nam công bố.

Dầu gội đầu Occimum, số phiếu 11403/21/CBMP-HN do Công ty TNHH Cổ Lũng Xanh (tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) công bố.

Sản phẩm Chavindryskin, số phiếu 8414/20/CBMP-HN, do Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Chavin (số 6/52 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) công bố.

Dung dịch vệ sinh Lactaxi trà xanh trầu không hoa hồng, số phiếu 9421/21/CBMP-HN do Công ty TNHH dược quốc tế Zena Canada (cụm 5, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) công bố.

Sản phẩm Hego Care Softgel, số phiếu 8851/21/CBMP-HN do Công ty TNHH Hegolife (tầng 6, số 755 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) công bố.

2 sản phẩm là Tiny Rose, số phiếu 8905/21/CBMP-HN; Emme, số phiếu 9776/21/CBMP-HN do Công ty TNHH sản xuất và thương mại dược liệu Thiên Ý (xóm Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) công bố.

4 sản phẩm của nhãn hàng Vietsupply Care: dầu gội, số công bố 8847/21/CBMP-HN; dầu xả, số công bố 8848/21/CBMP-HN; sữa tắm, số công bố 8849/21/CBMP-HN; sữa dưỡng thể, số công bố 8850/21/CBMP-HN do Công ty TNHH Supply Việt Nam (tầng 2, số nhà 16, ngõ 259 Yên Hòa, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) công bố.

Sản phẩm Virozen, số công bố 11715/22/CBMP-HN do Công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu ứng dụng Fytozen (số 21, ngách 164/10 ngõ 164, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) công bố.

Sở Y tế Hà Nội thông báo các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên. Đồng thời, đề nghị phòng y tế các quận, huyện, thị xã thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở.