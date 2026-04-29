Theo báo Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (đường Hùng Vương, phường Hồng Ngự) do gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến 7/3/2026, đã có tổng cộng 86 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở này, dù không ghi nhận trường hợp tử vong. Số ca tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến vụ việc trở thành một trong những sự cố an toàn thực phẩm đáng chú ý tại địa phương.

Tiệm bánh mì vi phạm bị tạm đình chỉ hoạt động (ảnh: Báo Đồng Tháp)

Theo báo Tuổi trẻ, kết quả điều tra dịch tễ và xét nghiệm lâm sàng, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân gây ngộ độc nghi do vi khuẩn Salmonella, được phát hiện trong các thành phần của bánh mì kẹp thịt như pa-tê gan, chả lụa, chả chiên, thịt nguội và dưa chua.

Theo cơ quan chức năng nhận định, nguồn nhiễm khuẩn có thể phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ thực phẩm, khiến vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh qua đường tiêu hóa.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, cơ quan chức năng xác định cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 đã vi phạm quy định khi sản xuất, chế biến và cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên.

Với vi phạm này, cơ sở bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày nhận quyết định.

Không chỉ dừng lại ở mức xử phạt, chủ cơ sở còn phải chịu toàn bộ chi phí xử lý hậu quả, bao gồm khám và điều trị cho 86 người bị ngộ độc, với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng. Thời hạn hoàn thành các biện pháp khắc phục là trong vòng 30 ngày.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 vướng sai phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Trước đó, theo báo Đồng Tháp vào năm 2024, cơ sở này từng gây ra vụ ngộ độc khiến 149 người phải nhập viện. Thời điểm đó, chủ cơ sở cũng bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 4 tháng.

Việc tái phạm sau thời gian ngắn tiếp tục đặt ra lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống.