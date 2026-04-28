Ngày 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Xuân Hoà của đơn vị đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông N.N.V. (ngụ tại Xuân Hưng 1A) 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, ngày 16/4, Công an xã Xuân Hòa tiếp nhận đơn tố cáo của ông N.H. (ngụ ấp Xuân Hưng 1A) về việc tài khoản Facebook cá nhân “H.N.” đăng tải nội dung có dấu hiệu vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân kèm hình ảnh và video liên quan đến ông.

Qua xác minh, Công an làm việc với ông N.V.H., là người có liên quan trực tiếp trong vụ việc. Ông N.V.H. cho biết, trước đó có xảy ra mâu thuẫn với ông N.H. tại một quán cà phê trên địa bàn. Sau sự việc, ông N.V.H. đã trích xuất camera ghi lại diễn biến và gửi đoạn video cho người thân qua ứng dụng Zalo.

Từ các tài liệu thu thập được, công an tiếp tục làm việc với ông N.N.V. Tại Công an, ông V. cho biết sau khi nhận được đoạn video, ông V. đã tự ý ghi thêm nội dung ông N.H. có hành vi không chuẩn mực trong quan hệ nam nữ.

Mục đích hạ uy tín ông N.H. rồi dùng Facebook “H.N.” đăng lên các nhóm mạng xã hội. Ông V. thừa nhận là chủ tài khoản Facebook “H.N.” và là người trực tiếp đăng tải bài viết có kèm theo những nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự ông N.H..

Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, ông V. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện tháo gỡ bài viết, cam kết không tái phạm và đăng tải thông tin đính chính.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.