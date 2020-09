Đình chỉ công tác Phó trưởng Công an quận vào khách sạn cùng nữ cấp dưới

Chiều 9/9, trong buổi họp báo của UBND TPHCM, đại diện Công an TPHCM cho biết, liên quan đến vụ Phó trưởng Công an Quận 10 - Hoàng Thanh Hà, Công an TPHCM đã đình chỉ công tác những người có liên quan và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của ngành.

Theo đại diện Công an TPHCM, quan điểm của Công an TPHCM trước giờ là không bao che, dung túng những sai phạm của cán bộ. Những sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm, triệt để nhằm làm trong sạch nội bộ, củng cố niềm tin của người dân đối với hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Ngành công an đã có nhiều quy định liên quan đến công tác quản lý, công tác cán bộ. Công an TPHCM đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện những quy định này.

Trước đó, chiều 27/8, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Công an TPHCM đã nắm thông tin vụ việc một Phó trưởng Công an Quận 10 (TPHCM) bị tố cáo có ‘quan hệ bất chính’ với nữ đồng nghiệp, đồng thời đã yêu cầu Công an Quận 10 báo cáo toàn bộ sự việc.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo UBND Quận 10 cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, Công an Quận 10 đã vào cuộc xác minh sự việc, yêu cầu các cá nhân có liên quan giải trình.

Sau đó, Công an Quận 10 đã có báo cáo nhanh lên Quận ủy và UBND quận. Bên cạnh đó, Công an Quận 10 cũng đã có báo cáo lên Công an TPHCM vì người bị tố thuộc quản lý của Công an TPHCM.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc liên quan đến "sinh mệnh" chính trị một con người nên phải kiểm tra, xác minh kỹ, kịp thời cung cấp thông tin cho dư luận rõ. Nếu vụ việc có thật, sau khi Công an TPHCM xử lý về mặt chính quyền, Quận ủy Quận 10 sẽ xem xét xử lý về mặt Đảng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin tố một Phó trưởng Công an Quận 10 (TPHCM) có ‘quan hệ bất chính’ với nữ đồng nghiệp cấp dưới.