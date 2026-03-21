Kiên quyết xử lý nghiêm

Sáng 20/3, trao đổi với Dân Trí, ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm hoạt động khám, chữa bệnh trái phép đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, tăng cường sức khỏe của hộ ông Huỳnh Khóa Hưng (44 tuổi, trú tại thôn Hội Cư).

Ông Hưng được xác định đã cùng bà Trần Thị Phượng (43 tuổi) - người bị tâm thần nặng, hưởng trợ cấp xã hội - tự tổ chức hoạt động chữa trị bệnh tại nhà. Mặc dù chỉ được cấp phép kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage nhưng cơ sở này vẫn quảng bá trên Facebook, nhận điều trị nhiều bệnh lý phức tạp cho người dân.

Ông Huỳnh Khóa Hưng cùng vợ Trần Thị Phượng đang chữa bệnh tại tư gia

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Hòa yêu cầu UBND xã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý nghiêm, kiên quyết áp dụng các chế tài cần thiết để đình chỉ dứt điểm hoạt động khám, chữa bệnh trái phép và xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh này theo đúng thẩm quyền.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Hòa giao chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm hành vi quảng cáo y tế sai sự thật và và soát toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn, tuyệt đối không để phát sinh các điểm hoạt động trái phép tương tự.

Lực lượng công an xã được yêu cầu phải chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vi phạm và nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời tham mưu xử lý các cá nhân, tổ chức sử dụng mạng xã hội hoạt động mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức khám, chữa bệnh.

Bi hài thầy chữa bệnh là bệnh nhân tâm thần

Trước đó, báo CAND tìm thấy Facebook “Hưng Diện Chẩn” có 5.900 người Follow. Bên cạnh hình ảnh, video ghi lại hoạt động chữa bệnh tại nhà riêng có rất nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ là những dòng thông tin quảng bá: “Cả nhà có vấn đề sức khỏe liên hệ mình sẽ giúp. Gần chợ Chiều, Hòa Tân Tây (Núi 1), Tây Hòa, Phú Yên”; “ĐT 0868017087 Hưng, 0962410847 Phượng. Phục hồi sức khỏe toàn thân. Phí tùy tâm”; “Khách cần liên hệ em trước bớt chờ đợi ạ”...

Trên trang Facebook ngày 8/2 còn đăng thông báo “Nhà em nghỉ tết 26/12 âm lịch, mùng 9/1 làm lại nhé cả nhà. Khách cần chăm sóc sức khỏe liên hệ em, ĐT 0962410847.

Trong số hàng loạt bình luận, trao đổi giữa bệnh nhân với “thầy”, bà Lê Thị Việt hỏi: “Nay làm có bóc số không vậy cô”, “Hưng Diện Chẩn” trả lời: “Có khách đông chờ chút. Không cần bóc số hoặc trước khi đi nhá máy bớt chờ đợi chị nhé”...

Giấy chứng nhận khuyết tật tâm thần thần kinh mức độ nặng của bà Trần Thị Phượng

Tại cơ sở kinh doanh, biển hiệu bên ngoài ghi “Hưng, Phượng: Mát xa, chăm sóc sức khỏe toàn thân”, nhưng bên trong tường nhà là những tấm in decal quảng bá diện chẩn có nhiều hình vẽ các bộ phận cơ thể người, huyệt đạo... Một bên tường treo hai khung tài liệu được ông bà Hưng, Phượng coi như “bằng cấp chuyên môn”. Đó là “Giấy chứng nhận của Công ty TNHH MTV chăm sóc da mặt, body Đỗ Khuyên” cấp cho Huỳnh Khóa Hưng (SN 1982), quê quán Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên và Trần Thị Phượng (SN 1983) quê quán Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên “Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên nghiệp kỹ thuật viên chăm sóc da mặt và toàn thân, từ ngày 1/12/2023 đến ngày 31/5/2024”.

Chia sẻ với PV CAND, bà Phượng cho biết, cơ sở của bà không chỉ xoa bóp trị liệu tê nhức, mà còn điều trị bệnh liên quan đến lục phủ ngũ tạng. Mỗi lần “diện chẩn” chi phí 100.000 đồng, thời gian điều trị... cho đến khi nào bệnh nhận thấy khỏe thì thôi.

Còn ông Hưng cũng khẳng định có khả năng điều trị bệnh xương khớp, tiêu hóa, tim mạch... đều được tất.

Bệnh nhân tìm đến đây đều là người ở nơi khác, còn dân địa phương thì đến trạm y tế, bệnh viện hoặc phòng khám của bác sĩ, bởi lẽ nhiều người biết rõ bà Phượng mắc bệnh tâm thần, có nhiều động thái bất thường; còn ông Hưng ngoài thời gian làm ruộng có thêm nghề thợ mộc, đào giếng, đến cuối năm 2023, cả hai vợ chồng đi học nghề massage, xông hơi, xoa bóp để mưu sinh một thời gian thì bỗng dưng xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh bằng phương pháp “diện chẩn”.

Theo hồ sơ y tế, bà Phượng mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2002, từng điều trị tại các bệnh viện và đang được cấp thuốc định kỳ tại Trung tâm Y tế xã Tây Hòa. Năm 2023, bà Phượng được xác nhận là người khuyết tật dạng thần kinh tâm thần nặng và được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

Nhận thông tin từ dư luận, ngày 10/3, đoàn kiểm tra của UBND xã Tây Hòa làm việc tại cơ sở của ông Hưng và ghi nhận việc bà Phượng đang tham gia một số hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân nên đã yêu cầu chấm dứt hành vi này.