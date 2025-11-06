Ngày 5/11, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan vụ án Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 54 bị can về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc”.

Theo cơ quan điều tra, trong số 54 bị can: Viện Pháp y Tâm thần Trung ương có 35 bị can; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa 2 bị can; Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can; số còn lại 14 bị can thuộc các đơn vị khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ 2 ô tô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD; 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 3,413 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD; 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các loại ma túy gồm: 26,981 gam Methamphetamin; 16,227 gam cần sa; 0,225 gam MDMA; 2,605 gam Ketamin; 8 chiếc đồng hồ và 60 điện thoại di động các loại; 3 bộ máy tính bàn; 12 bộ loa, âm ly, thiết bị chỉnh âm thanh các loại...

Vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Trước đó, hồi 23h45 ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vợ chồng Lê Văn Đông (SN 1978) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979), trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội cùng 5 đối tượng khác gồm Ngô Việt Dũng (SN 1995, trú tại Phú Thọ); Trần Quốc An (SN 1984, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y Tâm thần Trung ương), Cao Thị Bích Hằng (SN 1983), trú tại xã Thường Tín, Hà Nội; Trịnh Tứ Hiếu (SN 1997) và Trần Tuấn Phương (SN 1971), đều trú tại Thanh Hoá.

Các đối tượng đều là bệnh nhân đang được áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển, khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Các đối tượng sau đó được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Việc xử lý kịp thời nhóm đối tượng này đã ngăn chặn những hành vi phạm tội nghiêm trọng, trong đó có việc lợi dụng quy định chữa bệnh bắt buộc để trốn tránh trách nhiệm hình sự, đồng thời tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua kết quả điều tra, Công an TP Hà Nội xác định ý nghĩa lớn nhất trong vụ án là đưa các đối tượng có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi phạm tội do mình gây ra.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng và xử lý triệt để vụ án.