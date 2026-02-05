Như đã đưa tin trước đó thì vào khoảng 16h50, ngày 4/2, tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái, một nam thanh niên (không mang theo hung khí) đi vào quầy giao dịch.

Lợi dụng lúc đông người và sơ hở của nhân viên ngân hàng, đối tượng đã thò tay qua ô cửa kính quầy giao dịch lấy 1 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.





Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên ngân hàng cùng cán bộ đã tri hô lực lượng bảo vệ và người dân đuổi bắt đối tượng. Đồng thời, thông tin đến lực lượng Công an nơi gần nhất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Âu Lâu đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng nhân viên, lực lượng bảo vệ ngân hàng, quần chúng nhân dân tiến hành truy bắt khi đối tượng đang bỏ chạy, thu giữ toàn bộ vật chứng số tiền 50 triệu đồng.

Thông tin trên VietNamNet, đối tượng gây án là Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, trú xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai).

Đến sáng nay (5/2), Báo Lao Động dẫn thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, qua điều tra xác định, đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản tại phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái là Nguyễn Thành Luân. Đây là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và hiện đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai vừa được gia đình xin về điều trị ngoại trú từ ngày 2/2.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.