Đỉnh cao làm lơ: Đang nhắn tin thì crush mất tích, gần 9 năm sau mới ngoi lên trả lời kèm lý do ngã ngửa

Năm 2011, Sally - một phụ nữ người Úc đã nhận được tin nhắn làm quen của một anh chàng tên Bloke với nội dung: "Hey, trông em thật lộng lẫy?". Sally đã muốn anh bạn ấy phải chờ đợi một chút nên 3 ngày sau cô đã nhắn lại cho anh rằng: "Em ổn, cảm ơn anh, còn anh thế nào?".

Tuy nhiên sau tin nhắn đó, Sally đã phải chờ đợi nhiều hơn 3 ngày khi Bloke bặt vô âm tín, không hề nhắn lại lời nào và cũng mất liên lạc luôn từ đó.

Đoạn tin nhắn của Sally và Bloke.

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ thế qua đi, Sally cũng đã quên từ lâu rồi. Nhưng rồi 8 năm, 7 tháng sau, Bloke bỗng dưng ở đâu xuất hiện, lúc này anh mới trả lời tin nhắn của Sally và đưa ra một lý do quá xa vời: "Hi, just got your messenger, I had a update on my phone long time, it's been". (Tạm dịch: Xin chào. Giờ tôi mới nhận được tin nhắn của bạn. Tôi đã có một bản cập nhật trên điện thoại suốt một thời gian dài".

Đoạn tin nhắn dài gần thập kỷ của Sally và Bloke đã được đăng tải trên Instagram và nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bài đăng nhận được hơn 10.000 lượt thích, đa số bình luận đều bày tỏ sự cảm thông với Sally - người đã phải đợi 8 năm 7 tháng để được Bloke trả lời tin nhắn với lý do điện thoại của anh ta đang cập nhật.

Trong thế giới hẹn hò, kiểu tiếp cận này thường được gọi là Zombie. Thuật ngữ này đề cập đến một người nào đó đột nhiên nối lại thông tin liên lạc sau một thời gian dài, như thể họ mới trở về từ cõi chết.

Theo: The Sun