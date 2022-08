Điều ước cuối của tù nhân 2037: Tốn nước mắt nhưng có thực sự hay như “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7”?

Điều ước cuối của tù nhân 2037: Số phận nghiệt ngã được cứu rỗi trong nhà giam

Nhắc đến tuổi 19, có lẽ đa phần mọi người đều nghĩ về thanh xuân tươi đẹp mình đã hoặc đang trải qua. Tuổi trẻ thường gắn với những ước mơ bay bổng, tình yêu học trò, cùng các chiến hữu "đánh game" hoặc "đu idol". Nhưng với nhân vật Yoon Young (Hong Ye Ji) trong Điều ước cuối của tù nhân 2037, thanh xuân của cô là việc đi làm thêm để trang trải cuộc sống khi bố qua đời vì bệnh tật, trách nhiệm với người mẹ khuyết tật, bị hiếp dâm, giết hung thủ khi trạng thái tinh thần không ổn định và cuối cùng bị đẩy vào tù.

Cuộc sống của Yoon Young thay đổi hoàn toàn sau khi bị tấn công tình dục.

Mẹ Yoon Young đau xé lòng khi thấy con gái bị kết án 5 năm tù.

Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại ở đây khi mà bởi vụ hiếp dâm, Yoon Young đã mang thai. "Đứa con này sẽ khiến mình mãi mãi không quên được bi kịch hôm ấy" hay "Sẽ ra sao nếu đứa bé lớn lên và hỏi về bố nó?", có lẽ Yoon Young đã nghĩ đến những điều này khi hay tin. Vì thế, cô từng tự đâm vào bụng mình với ý định ngăn đứa bé chào đời.

Nếu Yoon Young bị đưa vào một phòng giam khác, hẳn mọi thứ đã trở nên thật tồi tệ. Nhưng may mắn thay, khi bước vào cuộc sống mất tự do đầy khó khăn, cô lại nhận được sự giúp đỡ từ những người chị cùng phòng.

Bước vào trại giam ở tuổi 19 là điều quá sốc với Yoon Young...

"Chị đại" Soon Je từng có một người con trai nhưng không may qua đời do bị xe đâm. Trong cơn phẫn nộ, bà đã trả thù bằng cách đốt nhà của kẻ gây tai nạn khiến gia đình người này toàn bộ đều chết cháy. Cho đến tận bây giờ, tội ác kinh hoàng vẫn ám ảnh bà và bà vẫn đang không ngừng cầu nguyện để sám hối tội lỗi. Mặc dù vậy, Soon Je vẫn gạt vết thương lòng của mình sang một bên để cố gắng giúp Yoon Young mạnh mẽ bước tiếp.

... nhưng may mắn là tại đây, cô đã có thêm những người chị tốt bụng.

Tiếp đến là Li Ra, một người nói nhiều, lúc tức giận có thể cư xử rất thô lỗ nhưng lại hết mực quan tâm đến Yoon Young. Chính sự quan tâm của Li Ra là một trong những điều quan trọng giúp Yoon Young có thể mau chóng thích nghi với môi trường mới. Dưới con mắt của Yoon Young, Li Ra dường như là người duy nhất không biết bản thân dành nhiều tình thương cho người khác đến nhường nào.

Trong khi đó, Hae Soo lại có thể biết được Yoon Young thích gì mà không cần phải hỏi. Ngoài ra, còn có Jang Mi và Sa Rang, một người ban đầu có vẻ chẳng ưa gì Yoon Young. Cả hai người cũng đều giúp đỡ cô rất nhiều trong quãng thời gian ở tù. Chính nhờ sự hiện diện của tất cả họ mà với Yoon Young, phòng giam này chẳng khác nào mái ấm thứ hai.



Những người chị trong tù rất thương yêu cô em út mới vào.

Yoon Young dĩ nhiên đã mang ơn những người chị, nhưng sự hiện diện của cô và đứa trẻ trong bụng cũng khiến họ trở nên gắn kết hơn khi có cùng một mối quan tâm. Họ cùng nhau bàn chuyện đặt tên cho em bé, may những chiếc áo, những chiếc tất chân nhỏ xinh. Và không chỉ những phạm nhân cùng phòng giam, ngay cả những người quản ngục cũng đồng cảm, giúp đỡ Yoon Young hết sức trong khả năng của mình.

Motip quen thuộc, nữ chính gây tranh cãi

Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở phần nội dung bên trên, điểm trừ của bộ phim sẽ chỉ dừng lại ở chuyện motip quá quen thuộc. Đẩy nhân vật chính vào nghịch cảnh - may mắn gặp được những người tốt - tìm thấy hơi ấm tình người và đứng dậy mạnh mẽ bước tiếp, đây là công thức làm phim không có sự đột phá. Nhưng với diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên gạo cội và đặc biệt là nữ chính Hong Ye Ji, Điều ước cuối của tù nhân 2037 vẫn sẽ là một tác phẩm ở mức ổn.

Mọi người trong phòng giam quây quần bên nhau để bàn chuyện đặt tên cho em bé.

Cai ngục thậm chí còn tặng thêm kim chỉ để Soon Je và Li Ra may đồ cho đứa nhỏ.

Ekip sản xuất có lẽ muốn phá vỡ sự quen thuộc này, nhưng đáng tiếc là họ lại chọn cách đưa vào tình tiết nữ chính tự tử gây tranh cãi. Khán giả xem phim sẽ phải đặt ra câu hỏi: "Chẳng nhẽ cô không nghĩ gì đến người mẹ khuyết tật của mình ư?". Nếu cô ra đi, bà sẽ gặp cú sốc lớn đến thế nào và làm sao để sống nốt phần đời còn lại, đó là những điều mà một cô gái trưởng thành, hiểu chuyện hơn bạn bè cùng trang lứa như Yoon Young hẳn phải nghĩ đến.

Ngoài ra, chi tiết Yoon Young tự tử cũng khiến cảm xúc của người xem bị chuyển hướng một cách quá đột ngột. Khi những người chị ở nhà giam đều tất bật chuẩn bị đón chào sinh linh bé nhỏ mới ra đời, điều mang lại bầu không khí tươi mới, tràn đầy ánh sáng hy vọng. Nhưng sau đó, mọi thứ lại bị đẩy vào hố sâu tăm tối bằng một tình tiết khiên cưỡng.

Mạch cảm xúc của người xem bị thay đổi đột ngột...

... với tình tiết nữ chính tự tử gây tranh cãi.

Đáng nói hơn, có những phân đoạn nhân vật Yoon Young thể hiện rằng với cô, mọi chuyện đã bắt đầu nguôi ngoai. Chính vì thế, quyết định tự kết thúc sinh mạng của cô sẽ khiến khán giả phải đặt ra dấu hỏi với mạch cảm xúc của nhân vật.

Trước khi Điều ước cuối của tù nhân 2037 ra mắt, nhiều người đã so sánh nó với Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7. Thế nhưng có lẽ những ai đã trót kỳ vọng quá nhiều, họ sẽ thấy hụt hẫng sau khi xem phim.

