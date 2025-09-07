Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã khép lại, để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp. Không chỉ với người xem mà với các chiến sĩ, việc được tham gia diễu binh, diễu hành trong ngày trọng đại của đất nước là điều vô cùng đáng nhớ, ghi dấu tuổi thanh xuân của rất nhiều người. Bên cạnh đó, sau A80, họ cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến đến từ mọi người.

Do vậy khi kết thúc nhiệm vụ và trở về với gia đình, rất nhiều chiến sĩ cũng được cộng đồng mạng dành sự theo dõi, quan tâm đến cuộc sống, những khoảnh khắc đời thường. Và ngược lại, không ít chiến sĩ tham gia diễu binh 2/9 cũng thoải mái chia sẻ lại những điều đặc biệt trong đời sống của mình.

Mới đây trang Fanpage Thông Tin Chính Phủ đăng tải một video của một nữ chiến sĩ thuộc khối Nữ du kích miền Nam tại A80, trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khoảnh khắc cô bạn trở về sau nhiều tháng xa nhà, ra Hà Nội tập luyện, cả gia đình như vỡ òa. Cô bạn được mẹ và ba ôm chầm lấy đầy tự hào và không kém phần xúc động.

Câu chuyện đặc biệt của Út Thư được Fanpage Thông Tin Chính Phủ đăng tải lại

Song, điều đặc nhất lại đến từ gia đình của cô bạn này. Theo đó, cô tiết lộ: "Ba sinh ngày 2/9, mẹ sinh ngày 30/4. Nên ba mẹ chính là hòa bình của mình".

Được biết, chủ nhân của đoạn clip này là Út Thư - cô gái TP.HCM đang nổi rần rần trên TikTok. Cô bạn tên thật là Đồng An Thư (SN 2000), từng tham gia khối Nữ du kích miền Nam tại A80.

Út Thư

Khoảnh khắc Út Thư trở về nhà với ba mẹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 khiến nhiều người xem xúc động (Nguồn: TikTok nhân vật)

Ngày sinh đặc biệt, trùng hợp của ba mẹ Út Thư khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng cô bạn rất may mắn khi có ba mẹ sinh ra trong những ngày đặc biệt như vậy. Bên cạnh đó, sự giản dị nhưng đầy tình yêu thương mà ba mẹ dành cho Út Thư cũng khiến nhiều người xem rưng rưng xúc động.

Những cái ôm, vỗ về, những giọt nước mắt đầy tự hào và hạnh phúc của gia đình Út Thư đang viral khắp MXH

Đoạn clip này của Út Thư hiện đã thu hút gần 1 triệu lượt xem trên TikTok. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Con là bầu trời của ba mẹ, ba mẹ là hòa bình của con. Xem đi xem lại mà thấy xúc động quá”.

- “Niềm vui trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Ngưỡng mộ bạn nữ và gia đình”.

- “Ngày sinh của ba mẹ đặc biệt quá và con gái của họ cũng đặc biệt luôn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng gia đình”.

- “Xem clip mà thấy vui lây luôn. Cái ôm của ba mẹ sau bao ngày nhớ mong, đầy tự hào và hạnh phúc”.

Ngoài đoạn clip này, Út Thư còn đăng tải thêm một khoảnh khắc dễ thương khác khi trở về nhà. Theo đó, cô bạn tiết lộ trong xóm có thêm 1 người bạn nữ cũng tham gia trong đoàn diễu binh, diễu hành, cùng khối Nữ du kích miền Nam. Chính vì vậy khi gia đình mở tiệc chào đón, cả hai đã nhanh chóng thực hiện lại màn diễu binh cùng các động tác điều lệnh chuẩn chỉnh để cho riêng gia đình xem.

Nhiều người bày tỏ, Út Thư và bạn của mình là những người trẻ hạnh phúc nhất khi vừa được đi trong lòng nhân dân, giờ lại đi trong tiếng cổ vũ, hò reo của chính gia đình mình.





Út Thư và bạn cùng xóm thể hiện lại màn diễu binh trong tiếng cổ vũ của gia đình

Trước đó, Út Thư viral trên MXH nhờ những dòng chia sẻ thành tích cùng profile “khủng”.

“Xin lỗi ba mẹ vì đã đỗ Thủ khoa Đại học, xong đỗ nốt luôn học bổng Thạc sĩ 100%, xong nhận thư mời nhập học từ Tổng Lãnh sự quán Ý, xong bỏ ba mẹ đi du học, học xong về kiếm nhiều tiền cái lén ba mẹ mở 2 quán cafe đông khách quá trời, xong giờ làm tham gia Diễu binh, diễu hành A80”, An Thư vừa hài hước vừa khéo léo “flex”.

Chia sẻ với chúng tôi, An Thư cho biết tham gia A80 là niềm vinh dự lớn. Cô kể, từ khi xem A50 đã hoàn toàn bị chinh phục, và quyết tâm đăng ký thi tuyển. Đủ điều kiện, với chiều cao trên 1m65, sức khỏe ổn định, lý lịch trong sạch,..., cô may mắn trúng tuyển.

Không chỉ nổi bật trong vai trò chiến sĩ A80, An Thư còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi profile học tập và công việc ấn tượng. Cô từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) năm 2022. Sau đó, giành học bổng thạc sĩ trong nước nhưng chọn tham gia một chương trình du học liên kết tại Ý - Trường Univpm Università Politecnica delle Marche. Trở về Việt Nam, An Thư nhanh chóng ổn định công việc, vừa làm freelance stylist cho nghệ sĩ trong showbiz, mở 2 quán cà phê tại TP.HCM.