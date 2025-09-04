Với những ai theo dõi buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên sóng VTV, hẳn vẫn còn nhớ, thậm chí vẫn đang xem đi xem lại những thước phim “siêu phẩm” - thể hiện đúng không khí hào hùng, hoành tráng trong ngày trọng đại của dân tộc.

Một trong những người đứng sau những cú lia máy “thần thánh”, những góc máy “đỉnh của chóp” là anh Lê Bảo Hân, đang nhận về nhiều sự quan tâm, khen ngợi. Trên trang Facebook cá nhân, Lê Bảo Hân cũng có những chia sẻ về trải nghiệm làm nghề đặc biệt lần này.

Anh Hân là người đảm nhận góc quay chuyển động ở phần lễ đài chính (Ảnh: FBNV)

Mới đây nhất, anh gây chú ý khi kể lại toàn bộ diễn biến chuyện được mời quay A80, giá cát-xê, chi tiết công việc và cả những mẩu chuyện phía sau hậu trường.

Theo đó, vào đầu tháng 6, anh nhận được cuộc gọi - là lời mời từ ê-kíp VFC tham gia quay A80. Ban đầu, anh gửi báo giá nhưng sau vài giây nghĩ lại thì liền chọn "gác lại" chuyện nhận cát-xê, chỉ nhận chi phí đi lại cho ê-kíp. Bởi, với anh, đây là sự kiện trọng đại của Quốc gia và cũng là cơ hội hiếm có để bản thân đóng góp một phần nhỏ công sức.

"80 năm mới có 1 lần, em hỗ trợ anh hết, không cần tốn tiền cho em, chỉ cần trả chi phí đi lại nhân sự của em là được, vì màu cờ sắc áo", Lê Bảo Hân nhớ lại.

Từ lúc được xác nhận tham gia, Bảo Hân cùng các đồng nghiệp đã dành nhiều tuần để chuẩn bị, bàn bạc chi tiết từng góc quay. Trong sự kiện, anh được giao phụ trách những cảnh quay chuyển động tại lễ đài chính bằng steadicam Arri Trinity 2, kết hợp xe thăng bằng điều chỉnh tốc độ di chuyển.

Đặc biệt, anh chính là người đứng sau những cú “cắt đoàn” - góc máy lia ngang, bám sát chuyện động của các khối diễu binh, khí tài, giúp khán người xem cảm nhận trọn vẹn sự trang nghiêm xen lẫn hùng mạnh của từng khối diễu binh.

"Chính áp lực đó lại giúp tôi dồn hết tâm sức, không cho phép bản thân mắc bất kỳ lỗi nhỏ nào”, anh tâm sự.

Kết quả, toàn bộ 11 khối quan trọng được giao đều được anh ghi lại trọn vẹn, trở thành những thước phim khiến người xem không ngừng trầm trồ.

Những cảnh quay hậu trường và cú máy cuối cùng quay bằng Steadicam Trinity 2 trong Buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua. Nguồn: @Steadihan

Nhìn lại sự kiện A80, Lê Bảo Hân gọi đây là trải nghiệm quý giá bậc nhất sự nghiệp. Anh không quên gửi lời cảm ơn tới các đạo diễn và ê-kíp VFC đã tin tưởng, tạo cơ hội để anh làm việc trong một sự kiện mang tầm vóc quốc gia.

"Có lẽ đây là cột mốc huy hoàng của chúng ta trong cả sự nghiệp làm nghề. Hẹn gặp các anh vào A100 nếu chúng ta còn đủ sức và còn dám làm lần nữa", anh chia sẻ.

Trước đó, Lê Bảo Hân cũng chia sẻ những khung hình hậu trường trong ngày tổng duyệt trước đó. Điều này khiến dân tình nể phục bởi anh vừa di chuyển bằng scooter điện, vừa cầm trên tay rất nhiều thiết bị, máy móc khá nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt.

Anh chia sẻ rằng rất vui mừng, và may mắn khi được đóng góp trong ngày đặc biệt này. “Cả đời làm nghề tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh như thế”, anh viết trên trang cá nhân.

Lê Bảo Hân, hay còn được gọi với biệt danh Steadihan là đạo diễn hình ảnh, quay phim có tiếng trong giới làm phim, sinh sống tại TP.HCM.

Lê Bảo Hân từng tham gia nhiều dự án lớn. Ảnh: FBNV

Anh có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, TVC quảng cáo,... Đáng chú ý nhất, Lê Bảo Hân là người thành thạo sử dụng steadicam, thiết bị hỗ trợ hiện đại, tạo ra những cảnh quay như trên sóng truyền hình.