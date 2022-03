Điều trị cho hai bệnh nhi mắc hội chứng MIS-C hiếm gặp ở thời kỳ hậu COVID-19

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Huyền, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy khám cho cháu N. Ảnh: benhvienbaichay.vn

Hội chứng MIS-C là tình trạng viêm đa hệ thống liên quan đến COVID-19, thường xảy ra sau mắc COVID-19 khoảng 2-3 tuần với các triệu chứng điển hình như: sốt cao khó hạ, đau bụng, nôn, tiêu chảy, đỏ mắt (xung huyết giác mạc), phát ban, phù nề bàn tay, bàn chân…

Theo phản ánh của gia đình, các cháu bị mắc COVID-19, khoảng 2-3 tuần sau khi khỏi bệnh, các cháu xuất hiện sốt cao, nhiệt độ 39-40 độ C, dùng hạ sốt thông thường rất khó hạ, nhiệt độ gần như không lúc nào trở về bình thường, người mệt mỏi, ăn kém, có đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng nước, kèm theo nổi ban đỏ rải rác toàn thân, mắt đỏ (xung huyết giác mạc), phù nề bàn tay, bàn chân và nổi hạch vùng góc hàm, không nóng đỏ.

Ngay sau khi nhập Bệnh viện Bãi Cháy, các bác sĩ thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy, các chỉ số xét nghiệm của các cháu như: D-Dimer, Ferritin, Pro-calcitonin... (các chỉ số sinh hóa về máu và viêm nhiễm khuẩn) cao hơn gấp nhiều lần so với các chỉ số thông thường. Bạch cầu, tiểu cầu xu hướng giảm (đặc biệt là bạch cầu lympho giảm rất nhiều so bình thường). Rất may, cả hai trường hợp trên được chẩn đoán sớm và điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên, đây là bệnh đòi hỏi phải có các loại thuốc đặc trị nên các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã tư vấn cho gia đình chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Tỷ lệ trẻ mắc hội chứng MIS-C hiếm gặp nhưng thường diễn tiến nặng, có thể gây tử vong sau khi mắc COVID-19 ở trẻ nhỏ. Hai bệnh nhi nói trên là những trường hợp đầu tiên mắc hội chứng này được Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận trong 1 tuần qua.

Đến nay, cơ chế dẫn đến hội chứng MIS-C hậu COVID-19 vẫn chưa rõ nhưng nó như là một phản ứng mất điều hòa về miễn dịch dẫn đến kích hoạt đại thực bào có liên quan đến mắc COVID-19, gây tổn thương toàn bộ hệ thống cơ quan của cơ thể như tim, phổi, rối loạn đông cầm máu, gan, thận... Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, trẻ mắc hội chứng này sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể tử vong.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo, với trẻ đã từng mắc COVID-19, các gia đình không được chủ quan. Sau khi trẻ có kết quả âm tính trong 2- 6 tuần, nếu có biểu hiện như sốt cao trở lại, phát ban, rối loạn tiêu hóa… gia đình cần cho trẻ đi khám và điều trị kịp thời không nên nghĩ đó chỉ là bệnh tiêu chảy hay sốt phát ban, dị ứng thông thường.