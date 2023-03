Điều trần trước Quốc hội Mỹ, CEO Tiktok từ chối trả lời một cách rõ ràng

Trong buổi điều trần diễn ra tại Quốc hội Mỹ vào đêm 23/3 (theo giờ Việt Nam), Giám đốc điều hành TikTok bị chất vấn trong hơn 5 giờ đồng hồ về các nghi vấn liên quan với quản lý dữ liệu người dùng, thiếu kiểm duyệt nội dung độc hại và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần thiếu niên.

Mở đầu phiên điều trần, các nghị sĩ Mỹ tập trung vào thuật toán bị cho là khuyến khích nội dung độc hại với ví dụ về "Thử thách ngừng thở" đã khiến ít nhất 15 thanh thiếu niên tại Mỹ thiệt mạng. CEO Tiktok từ chối trả lời một cách rõ ràng khi đối mặt với câu hỏi về trách nhiệm của mạng xã hội này khi để các thử thách độc hại như vậy lan truyền trên nền tảng.

Ông Gus Bilirakis, thành viên đảng Cộng hòa Mỹ: "Thuật toán của TikTok đã dẫn đến cái chết theo đúng nghĩa đen. Anh có chịu trách nhiệm về việc này không? Hãy trả lời có hay không".

Ông Shou Zi Chew, Giám đốc điều hành TikTok: "Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin chia sẻ rằng với tư cách là một người cha, tôi hiểu đây là một bi kịch".

(Ảnh: CNN)

Ông Bilirakis: "Có hay không?"

Ông Shou Zi Chew: "Thưa nghị sĩ, chúng tôi rất coi trọng vấn đề này".

Ông Bilirakis: "Có hay không?"

Ông Shou Zi Chew: "Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ ai gõ bất cứ từ khóa gì liên quan đến tự tử".

Ông Bilirakis: "Có hay không?

Tôi thấy anh không sẵn lòng trả lời câu hỏi này hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với công ty chủ quản của anh, về công nghệ và những tác hại mà nó tạo ra. Điều đó thật sự rất, rất buồn. Rất buồn".

CEO TikTok bị chất vấn hơn 5 tiếng đồng hồ. Và ông Chew nhấn mạnh các cam kết của TikTok về các nghi vấn chuyển dữ liệu sang nước thứ ba hay việc thiếu kiểm duyệt các nội dung về ma túy và sức khỏe tinh thần thiếu niên.

Ông Shou Zi Chew nói: "Chúng tôi biết mình có trách nhiệm bảo vệ người dùng. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra các cam kết sau đây. Thứ nhất, chúng tôi sẽ giữ an toàn, đặc biệt là cho thanh thiếu niên, đây là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu tại Mỹ bằng tường lửa khỏi sự truy cập không mong muốn từ nước ngoài. Thứ ba, TikTok sẽ vẫn là một nền tảng tự do và sẽ không bị bất kỳ chính phủ nào thao túng. Thứ tư là chúng tôi sẽ minh bạch, để bên thứ ba giám sát các cam kết này".

Mặc dù vậy, các câu trả lời và cam kết của CEO TikTok chưa thuyết phục được các thành viên trong Quốc hội Mỹ.

Ông Frank Pallone, thành viên Hạ viện Mỹ: "Tôi thấy anh đang cố gắng tạo ấn tượng rằng mình là một người tuân thủ quy định. Nhưng những cam kết mà chúng tôi muốn thì lại không được thể hiện ở đây ngày hôm nay. Anh sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu và tiếp tục bán dữ liệu".

CEO Chew cho biết, ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của Tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) hiện có hơn 150 triệu người dùng thường xuyên tại Mỹ. Số lượng người dùng TikTok tại Mỹ đã tăng đáng kể sau thời gian đại dịch COVID-19. TikTok đã phối hợp với chính quyền Mỹ trong hơn hai năm qua để giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, giới chức Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực siết chặt quản lý ứng dụng mạng xã hội này.