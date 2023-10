Điều tra vụ thi thể dưới giếng nước ở Bình Phước

Ngày 10/10, thông tin từ Công an thị xã Bình Long (Bình Phước) cho biết, đêm 9/10, Công an xã Thanh Phú nhận tin báo phát hiện một người đàn ông tử vong tại giếng nước sau nhà một người dân ở tổ 1 (ấp Vườn Rau, xã Thanh Phú).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an địa phương đã đến hiện trường xác minh vụ việc và tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân từ dưới giếng lên bờ

Nạn nhân được xác định là ông Đào Trọng H. (SN 1975, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long). Sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan công an bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Bước đầu cơ quan chức năng xác định do đêm tối, nạn nhân không thấy đường nên bị rơi xuống giếng.

Cùng ngày, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) cũng cho biết, chiều muộn 9/10, trong lúc đang làm việc tại nhà xưởng một công ty đóng trên địa bàn xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), công nhân phát hiện ông Trương Ngọc Viết và Trần Đức Long nằm bất động tại một băng chuyền sản xuất.

Dù được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng ông Trần Đức Long đã tử vong, còn ông Trương Ngọc Viết bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bị điện giật.