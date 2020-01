Điều tra vụ thi thể bé gái sơ sinh bỏ trong bao tải giữa vườn điều

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, anh Huệ (36 tuổi, ngụ ấp Thuận An, xã Thanh An, huyện Hớn Quản) đi ra vườn cách nhà khoảng 30 mét, sát hàng rào với nhà hàng xóm thì phát hiện có một bao tải màu trắng đặt ngay giữa vườn điều.

Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bao tải.

Thấy nghi ngờ, anh Huệ lại gần mở bao ra thì phát hiện thi thể một bé sơ sinh được đựng bên trong và đã tử vong từ lúc nào không biết.

Vụ việc ngay lập tức được anh Huệ trình bao cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và công an xã Thanh An nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, trong bao tải trắng ngoài thi thể thai nhi được xác định là bé gái, lực lượng công an còn phát hiện có một vài bộ đồ còn dính máu bên trong.

Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.