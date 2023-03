Điều tra vụ nữ công nhân bị quản lý người Hàn hành hung phải nhập viện

Ngày 2/3, Đồn C ông an khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã thụ lý đơn của chị Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi) là nhân viên thu mua công ty TNHH OT MOTOR VINA (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) trình báo về việc bị ông Seon Chang Hwa (quản lý người Hàn Quốc, giám đốc bộ phận thu mua và Sales) đánh ngay tại công ty. Đồn Công an cũng đã mời ông Seon Chang Hwa đến làm việc.

Chị Thư nhập viện sau khi bị hành hung

Theo tường trình gửi cơ quan chức năng, chị Thư cho biết đang có con nhỏ 7 tháng tuổi và mới đi làm lại sau thời kỳ nghỉ thai sản. Khoảng 8h sáng ngày 28/2 trong giờ làm việc tại công ty giữa chị và ông Seon Chang Hwa đã xảy ra mâu thuẫn và chị Thư bị ông Seon Chang Hwa dùng tay đấm vào mặt ngã xuống sàn nhà, sau đó ông này dùng chân đạp, rồi dùng tay túm tóc lôi chị Thư đi khoảng 1m cho đến khi nhân viên trong văn phòng can ngăn.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của các nhân viên khối văn phòng cũng như có camera giám sát ghi lại. Hậu quả khiến chị Thư phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành và đang được điều trị tại đây.

Liên quan đến sự việc này, ngày 1/3 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH OT MOTOR VINA cũng đã gửi tường trình đến Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Nhơn Trạch về việc ông Seon ChangHwa hành hung chị Thư.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra về vụ việc.