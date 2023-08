Trang fanpage của Công an TP Hà Nội bị hack, đưa lên hình ảnh nhạy cảm

Tối nay 7-8, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Bộ Công an điều tra vụ fanpage Công an TP Hà Nội bị chiếm quyền kiểm soát.



2 hình ảnh nhạy cảm khi fanpage Công an TP Hà Nội bị chiếm quyền kiểm soát. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7-8, trang fanpage Facebook chính thống của Công an TP Hà Nội đăng tải 2 hình ảnh nhạy cảm lên mục story kèm đường link lạ. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, 2 bức ảnh trên đã được gỡ bỏ.

Vụ việc khiến nhiều tài khoản Facebook bất ngờ, họ đều nhận định fanpage đã bị hack, chiếm quyền kiểm soát.

Trang fanpage của Công an TP Hà Nội hiện có hơn 650.000 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải những thông tin liên quan đến an ninh trật tự, tuyên truyền về hoạt động của lực lượng công an thành phố.