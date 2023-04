Điều tra vụ Công ty TNHH House Land lừa bán “dự án ảo”

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Trường Sơn (Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH House Land) đã tự lập 7 dự án không có thật mang tên: King Golden, King Golden 2, King Golden 3, King Golden Plus, Queen House, căn hộ Family Home - Long An, căn hộ Mỹ Hạnh - Long An (cùng tọa lạc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); sau đó chỉ đạo nhân viên chào bán nền đất ở, nhà ở liền kề, căn hộ, cam kết sẽ thu mua lại sản phẩm đã phân phối. Ngoài ra, Nguyễn Trường Sơn tự ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng tại dự án “Căn hộ Mỹ Hạnh 3 - Long An”.

Đến nay đã có 140 cá nhân nộp đơn tố cáo đến cơ quan điều tra cung cấp lời khai, chứng từ, tài liệu về việc bị Nguyễn Trường Sơn lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng.

Tháng 1-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trường Sơn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM đề nghị ai là nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn trên thì liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu về Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TPHCM, hoặc điều tra viên thụ lý (số điện thoại 0903341800) trước ngày 5-5-2023 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.