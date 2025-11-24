Điều tra vụ "chồng tồi" trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bị tố phát tán ảnh 18+ biến thái

Lee Yi Kyung - người nổi đình nổi đám toàn châu Á với vai "chồng tồi" trong phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi - đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Cách đây không lâu, nam diễn viên đã bị tố cáo phát tán ảnh 18+ của mình để gạ gẫm phụ nữ. Cáo buộc khiến Lee Yi Kyung hứng chỉ trích dữ dội của dư luận, bị nghi vấn là kẻ biến thái và bị loại khỏi dàn cast của rất nhiều show truyền hình. Đối mặt với cáo buộc tiêu cực, Lee Yi Kyung đã khởi kiện người đăng bài tố cáo anh trên MXH. Nam diễn viên muốn thông qua luật pháp để "rửa oan", bảo vệ danh dự và hình ảnh của mình.

Đến chiều 24/11, Dispatch đưa tin tòa án đã chính thức tiếp nhận đơn kiện của Lee Yi Kyung, đồng thời thông qua lệnh điều tra đối với tài khoản của nhân vật A - người đã đăng bài tố cáo nam diễn viên có hành vi không đứng đắn. Cảnh sát cũng thông báo vào cuộc, cam kết đẩy nhanh tiến trình điều tra bằng cách thu thập dữ liệu IP và blog từ các tài khoản Naver và X (trước đây là Twitter) do nhân vật A sử dụng. Phía cảnh sát thông qua việc này để xác định danh tính của nhân vật A.

Trước đó, vào ngày 21/11, Lee Yi Kyung cho biết anh đã đến đồn cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) đệ trình đơn tố cáo, cho lời khai với tư cách người khiếu nại. Nam diễn viên chia sẻ anh đã trình bày lập trường của mình về tin đồn đời tư với cảnh sát, đồng thời được giúp đỡ hoàn thành thủ tục nộp đơn khiếu nại. Nam diễn viên kiện người tung tin A về hành vi tống tiền, phỉ báng bằng cách lan truyền thông tin sai sự thật.

"Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi đều thấy 1 cơn giận dữ sục sôi dâng trào trong người mình. Một kẻ tự nhận sống ở Đức tố cáo tôi gửi ảnh nhạy cảm gạ gẫm. Tôi còn không biết danh tính và sự tồn tại của kẻ đó. Tôi không biết phải làm sao khi kẻ đó cứ xuất hiện rồi biến mất như 1 bóng ma, cách vài tháng lại gửi email đe dọa, tống tiền đến công ty quản lý của tôi. Khi không đạt được mục đích, kẻ xấu này lại đăng tải những tin đồn thất thiệt về đời tư nhằm hủy hoại cuộc đời tôi", Lee Yi Kyung không giấu được sự bức xúc.

Trước đó, vào 20/10, Lee Yi Kyung bị 1 người phụ nữ tố có loạt hành vi nhạy cảm đáng lên án. Theo nguồn tin, cô gái này đã đăng 1 bài viết dài chứa hàng loạt tin nhắn nhằm bóc phốt nam diễn viên họ Lee. Trong đó, cô gái khẳng định Lee Yi Kyung đã chủ động chia sẻ ảnh vùng kín của nam diễn viên cho mình. Song song với đó, tài tử Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được cho là đã gửi tin nhắn yêu cầu người phụ nữ nói trên phải gửi ảnh vùng kín của cô cho nam diễn viên. Chưa hết, Lee Yi Kyung còn bị tố có loạt phát ngôn gây sốc liên quan tới hiếp dâm, số đo vòng ngực và bài kiểm tra về tình dục.

Ngay trong tối 20/10, đại diện của Lee Yi Kyung đã mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc nhạy cảm liên quan tới nam nghệ sĩ. Trong thông báo nóng được đưa ra, công ty quản lý của tài tử họ Lee khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ danh dự và tên tuổi của anh. Bản thân người tố cáo ban đầu lên tiếng xin lỗi, nói chỉ dùng AI để đùa cợt. Tuy nhiên sau đó, người này phủ nhận và tiếp tục tố cáo những hành vi không đúng mực của Lee Yi Kyung.

Lee Yi Kyung bước vào làng giải trí vào năm 2011, khi mới 22 tuổi. Nam diễn viên dần được chú ý nhờ đảm nhận vai phụ trong những bộ phim siêu hot như Vì Sao Đưa Anh Tới, Hậu Duệ Mặt Trời... Anh có gia thế khủng khi là con trai của cựu CEO LG Innotek.

Tới năm 2021, tên tuổi Lee Yi Kyung mới thực sự vụt sáng qua siêu phẩm phòng vé Bỗng Dưng Trúng Số. Và đến năm 2024, nam diễn viên trở thành cái tên hot hòn họt khắp châu Á nhờ vai diễn “chồng tồi” trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Nguồn: KoreaBoo, Dispatch