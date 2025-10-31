"Chồng tồi" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bị cấm sóng sau bê bối 18+?

Vào ngày 30/10, TenAsia đưa tin độc quyền chương trình Hangout with Yoo dự kiến phát sóng ngày 1/11 đã bị hủy. Thay vào đó, MBC sẽ chiếu bản tin đặc biệt về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Như vậy, việc ghi hình cho Hangout with Yoo đã bị hoãn 2 tuần liên tiếp. Lịch ghi hình vào thứ 5 tuần trước bị hủy do tài tử Lee Yi Kyung đột ngột rút khỏi chương trình, sau ồn ào bị tố gửi ảnh biến thái, 18+ cho 1 cô gái. Không chỉ hủy chương trình này, Lee Yi Kyung cũng rút khỏi mọi chương trình khác, thông báo tạm dừng hoạt động để "ổn định tinh thần rồi quay trở lại sau".

Lee Yi Kyung ngừng ghi hình, dừng hoạt động giữa bê bối đời tư

Thông tin này làm dấy lên suy đoán "chồng tồi" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã bị cấm sóng sau ồn ào 18+. Việc người tố cáo hết phủ nhận, xin lỗi lại tố cáo thêm càng khiến scandal của anh thêm đáng ngờ. Tuy nhiên, 1 quan chức của đài MBC cho biết việc hủy ghi hình Hangout with Yoo 2 tuần liên tiếp là để ưu tiên cho APEC 2025, không phải do tin đồn đời tư của Lee Yi Kyung.

Phía công ty quản lý của nam diễn viên tuyên bố cứng rắn đối với những tin đồn: "Chúng tôi đang chuẩn bị các hành động pháp lý để yêu cầu bồi thường thiệt hại do việc lan truyền thông tin sai lệch và tin đồn ác ý. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi sẽ tính toán thiệt hại trực tiếp và gián tiếp và thực hiện mọi biện pháp cần thiết".

1 quan chức của đài MBC cho biết việc hủy ghi hình Hangout with Yoo 2 tuần liên tiếp là để ưu tiên cho APEC 2025, không phải do tin đồn đời tư của Lee Yi Kyung

Từ tối ngày 20/10, Lee Yi Kyung bị 1 người phụ nữ tố có loạt hành vi nhạy cảm đáng lên án. Theo nguồn tin, cô gái này đã đăng 1 bài viết dài chứa hàng loạt tin nhắn nhằm bóc phốt nam diễn viên họ Lee. Trong đó, cô gái khẳng định Lee Yi Kyung đã chủ động chia sẻ ảnh vùng kín của nam diễn viên cho mình. Song song với đó, tài tử Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi được cho là đã gửi tin nhắn yêu cầu người phụ nữ nói trên phải gửi ảnh vùng kín của cô cho nam diễn viên. Chưa hết, Lee Yi Kyung còn bị tố có loạt phát ngôn gây sốc liên quan tới hiếp dâm, cup ngực và bài kiểm tra về tình dục.

Ngay trong tối 20/10, đại diện của Lee Yi Kyung đã mạnh mẽ lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc nhạy cảm liên quan tới nam nghệ sĩ. Trong thông báo nóng được đưa ra, công ty quản lý của tài tử họ Lee khẳng định sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ danh dự và tên tuổi của anh. Bản thân người tố cáo ban đầu lên tiếng xin lỗi, nói chỉ dùng AI để đùa cợt. Tuy nhiên sau đó, người này phủ nhận và tiếp tục tố cáo những hành vi không đúng mực của Lee Yi Kyung.

Lee Yi Kyung bị tố gửi tin nhắn biến thái, 18+ cho 1 phụ nữ

Lee Yi Kyung bước vào làng giải trí vào năm 2011, khi mới 22 tuổi. Nam diễn viên dần được chú ý nhờ đảm nhận vai phụ trong những bộ phim siêu hot như Vì Sao Đưa Anh Tới, Hậu Duệ Mặt Trời... Anh có gia thế khủng khi là con trai của cựu CEO LG Innotek.

Tới năm 2021, tên tuổi Lee Yi Kyung mới thực sự vụt sáng qua siêu phẩm phòng vé Bỗng Dưng Trúng Số. Và đến năm 2024, nam diễn viên trở thành cái tên hot hòn họt khắp châu Á nhờ vai diễn “chồng tồi” trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.