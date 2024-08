Điều tra vụ bé trai bị người đàn ông đánh đập dã man trước sảnh chung cư Hà Nội

Ngày 22/8, đại diện Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc bé trai bị người đàn ông gây thương tích trước sảnh chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam.

"Nguyên nhân ban đầu do nhóm trẻ chơi bóng đá rồi xảy ra mâu thuẫn, sau đó người đàn ông xuất hiện, dùng tay đánh cháu bé. Vụ việc đã được chuyển Công an quận Hoàng Mai thụ lý, tiếp tục điều tra", đại diện Công an phường Mai Động cho hay.

Bé trai bị người đàn ông tá, đá liên tục vào người. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ hành hung trẻ em tại sân nội khu của chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động. Theo nội dung đoạn clip, khoảng 17h ngày 18/8, một người đàn ông mặc áo đen, quần đen lao tới hành hung, đánh đập bé trai khoảng 10-12 tuổi.

Mặc cho cháu bé ngã xuống đất, người này tiếp tục đạp vào mặt rồi dùng tay đánh liên tiếp vào đầu cháu bé. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của người dân xung quanh. Nhiều người sau đó chạy lại để can ngăn người đàn ông này.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Cộng động mạng cho rằng, dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì người đàn ông cũng không nên có hành động hung bạo, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý trẻ em.