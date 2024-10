Công an thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang điều tra vụ việc chị Lê Thị Thanh T. (31 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế; tạm trú thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi) trình báo bị "chồng hờ" bạo hành.

Chị Lê Thị Thanh T. cho biết mình sống chung như vợ chồng với ông Trần Vũ Đ. (40 tuổi) tại thôn 6, thị trấn Pleikần. Hiện hai người có một con gái chung 7 tuổi.

Chị Lê Thị Thanh T. với nhiều thương tích trên cơ thể

Ít ngày trước, chị T. đi ăn với đồng nghiệp, sau khi trở về nhà thì bị ông Đ. đánh đập dã man. Nguyên nhân, theo T, là do ông này nghi ngờ chị không chung thủy, có mối quan hệ bất chính bên ngoài.

"Tôi bị thu hết điện thoại, nhốt trong phòng, đóng kín cửa và bị đánh đập dã man nhưng không thể kêu cứu. Trong thời gian này, tôi nhiều lần tìm cách trốn ra ngoài nhưng không được" - chị T. kể lại.

Theo T., chị bị đánh đập liên tục trong khoảng 13 giờ, từ 0 giờ đến 13 giờ ngày 24-10. Sau đó, chị tìm được một chiếc điện thoại, nhắn tin cho người bạn nhờ báo công an tới giải cứu. Tới khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an thị trấn Pleikần đã tới lập biên bản về sự việc.

Chị T. cũng được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị đánh, sưng nề hai bên tai và mặt, có triệu chứng đau đầu.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Pleikần, ban đầu, chị T. cho biết bị ông Đ. dọa đánh, "xử lý hết cả họ" nên nạn nhân lo ngại, nói thương tích do bị té. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định thương tích của chị là do bị đánh. Sau khi xuất viện, chị đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Bước đầu, ông Trần Vũ Đ. có thừa nhận đã đánh chị Lê Thị Thanh T. "vài cái".