Sáng 28-4, tin từ UBND xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27-4, người dân thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến phát hiện chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một con dao gần thi thể chị H.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng hiện trường để điều tra, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân chị H. tử vong.

Được biết, chị H. đã ly hôn và sau đó sống cùng mẹ ruột.