Điều tra nguyên nhân bé trai 11 tuổi ở Bình Dương tử vong trong khu vui chơi

Sáng 11/12, Trung tá Hà Tấn Thứ, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu T.M.N (11 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong trong khu vui chơi trên địa bàn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trước đó, cháu N cùng bạn đến khu vui chơi trong Khu dân cư Phúc Đạt ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong khi chơi, cháu N bất ngờ ngã xuống đất, thấy vậy, mọi người chạy đến kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong. Người nhà nạn nhân cho rằng, cháu N. sức khỏe tốt, nặng 65kg. Nguyên nhân tử vong có thể do điện giật nên đã yêu cầu công an điều tra làm rõ.

Thông tin khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an cho thấy, khu vui chơi có một chỗ bị rò rỉ điện nhưng mối hở nhỏ. Qua lời khai của nhân chứng, trước đó N có biểu hiện co giật. Hiện công an đang chờ kết quả giám định để xác định rõ nguyên nhân cái tử vong của cháu N.

Được biết, khu vui chơi trên được đặt tại bãi đất trống trong khu dân cư. Thường ngày có nhiều trẻ em, đa số là con công nhân đến vui chơi. Sau khi xảy ra vụ việc, chủ khu vui chơi đã đến nhà nạn nhân chia buồn và xin hỗ trợ mai táng phí.