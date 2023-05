Điều quan trọng nhất của phụ nữ khi chọn bạn đời là gì?

Để lý giải cho câu hỏi: Điều quan trọng nhất của người phụ nữ khi chọn bạn đời là gì, một nghiên cứu tại Hoa Kỳ đã thực hiện khảo sát 1111 cuộc hôn nhân tại 37 quốc gia khác nhau thuộc 6 châu lục trên thế giới. Kết quả họ nhận về khá thú vị, có sự chênh lệch lớn theo khu vực, độ tuổi,... Và cuối cùng, từ kết quả nghiên cứu, họ đã đưa ra 8 tiêu chí chọn bạn đời mà hầu hết các cô gái đều chú ý tới.

1. Tiềm lực kinh tế

Theo nghiên cứu, các cô gái chỉ ra rằng, tỷ lệ phần trăm thấp nhất mà họ có thể chấp nhận đối với khả năng kiếm tiền của chồng mình là 70%. Nhưng đối với đàn ông, tỷ lệ phần trăm thấp nhất có thể chấp nhận được đối với khả năng kiếm tiền của vợ là 40%.

Trong nghiên cứu, những người tham gia đánh giá tầm quan trọng theo 18 tiêu chí, từ "ít quan trọng" đến "thiết yếu". Trên tất cả các châu lục, trong tất cả các hệ thống chính trị và kinh tế, trong tất cả các chủng tộc, tôn giáo, thường phụ nữ sẽ đánh giá cao người đàn ông có triển vọng kinh tế.

Nhìn chung, so với đàn ông, phụ nữ chú trọng gấp đôi về nguồn lực kinh tế. Phụ nữ Nigeria, Zambia, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Trung Quốc, Colombia, Venezuela ưu tiên triển vọng kinh tế hơn phụ nữ ở Hà Lan, Phần Lan, Nam Phi.

Ở Nhật Bản, phụ nữ coi trọng triển vọng kinh tế tốt hơn khoảng 150% so với nam giới. Mặt khác, tỷ lệ phụ nữ Hà Lan cho rằng, tiềm năng kinh tế tốt là điều quan trọng, nhưng chỉ cao hơn 36% so với nam giới. Điều này thấp hơn so với phụ nữ ở bất kỳ quốc gia nào.

Phụ nữ trên toàn thế giới đều mong muốn một người bạn đời có nguồn tài chính đảm bảo để có cuộc sống ấm no.

2. Địa vị xã hội

Phụ nữ thường mong muốn người đàn ông của mình chiếm vị trí cao trong xã hội vì đây là tiêu chí để có tiềm năng về kinh tế. Với địa vị cao sẽ có một cuộc sống tốt mà những người ở cấp độ dưới không có được.

Phụ nữ Mỹ rất coi trọng trình độ học vấn và nghề nghiệp của người bạn đời. Những đặc điểm này đều liên quan chặt chẽ đến địa vị xã hội. Phụ nữ cảm thấy rằng việc thiếu giáo dục là điều không tốt khi chọn bạn đời. Chính vì thế, phụ nữ Mỹ thường thích lấy chồng làm bác sĩ, luật sư, giáo sư, doanh nhân thành đạt,…

Phụ nữ coi trọng địa vị xã hội của người bạn đời. Điều này không chỉ giới hạn ở Mỹ, hay các nước tư bản. Chẳng hạn ở Đài Loan (Trung Quốc), phụ nữ coi trọng địa vị nam giới 63%, ở Zambia là 30%, ở Đức là 38%.

3. Tuổi tác

Trên 37 nền văn hoá được nghiên cứu quốc tế về việc lựa chọn bạn đời, phụ nữ thường thích đàn ông lớn tuổi hơn. Trung bình phụ nữ thích đàn ông lớn hơn họ 3,5 tuổi. Sở thích chênh lệch tuổi tác nhỏ nhất ở phụ nữ Canada, Pháp. Họ có thể chọn người bạn đời kém họ khoảng 2 tuổi.

Và sở thích chênh lệch tuổi tác lớn nhất được thấy ở phụ nữ Ireland. Họ tìm kiếm người chồng hơn họ 5 tuổi. Chung quy lại, chênh lệch tuổi tác trung bình trên toàn thế giới là 3 tuổi để lựa chọn trong hôn nhân.

Sở dĩ phụ nữ thích người đàn ông hơn tuổi vì nhiều yếu tố như: Trưởng thành hơn, kinh tế vững vàng, cảm xúc ổn định,… Tuy nhiên, nếu chọn bạn đời quá lớn tuổi cũng tạo ra những mối bất hoà, dẫn đến cuộc tranh cãi, làm tăng nguy cơ ly hôn.

Dĩ nhiên không phải tất cả phụ nữ đều chọn người đàn ông lớn tuổi. Một số phụ nữ lại bị người đàn ông trẻ tuổi hơn thu hút.

4. Độ tin cậy và ổn định

Phụ nữ đánh giá độ tin cậy ở mức 2,69 (3,00 nghĩa là thiết yếu). Trong khi nam giới đánh giá chất lượng ở điểm trung bình là 2,50. Có sự khác biệt lớn giữa 2 giới khi nói đến sự ổn định hoặc trưởng thành về mặt cảm xúc.

Phụ nữ đề cao độ tin cậy và ổn định của người đàn ông vì điều này là chỉ báo đáng tin cậy về những năng lực khác.

Những người đàn ông không ổn định về mặt cảm xúc thường không được phụ nữ tin tưởng. Bởi họ sẽ yếu kém khả năng dự đoán và giải quyết vấn đề, khó thích nghi được với môi trường mới, làm ảnh hưởng đến cảm xúc người khác.

5. Trí thông minh

Chất lượng của trí thông minh mở ra nhiều lợi ích tiềm năng. Những lợi ích này có thể bao gồm kỹ năng làm cha mẹ tốt hơn, hiểu biết về văn hoá,…

Trí thông minh là một dấu hiệu của "gen tốt", có thể truyền lại cho con cái. Những người phụ nữ chọn bạn đời có trí thông minh sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ điều này.

6. Sự hài hoà

Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời, vì thế phụ nữ muốn tìm một người hài hoà với họ về mọi thứ để cùng nhau xây dựng tương lai. Nếu có xung đột liên tục trong mối quan hệ giữa 2 người sẽ cản trở việc đạt được những mục tiêu khác.

Nếu 2 người có sự khác biệt về tư tưởng chính trị, quan niệm tôn giáo, giá trị đạo đức, sở thích, tính cách thì rất dễ dẫn đến cãi vã. Một trong những giải pháp cho vấn đề chung sống hài hoà đó là tìm kiếm những điểm tương đồng ở người bạn đời của mình.

Mọi người có xu hướng kết hôn với người mà họ cảm thấy gần gũi bởi đó là người có khả năng tương đồng với họ. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, phụ nữ thích những người bạn đời giống mình ở một số đặc điểm. Những khía cạnh này bao gồm sự nhiệt tình, tốt bụng, tận tâm, chăm chỉ, đặc biệt là thông minh, sáng tạo. Sự hài hoà sẽ giúp họ cùng nhau nuôi dạy con cái tốt, duy trì mối quan hệ với họ hàng và kết nối xã hội.

Nhà tâm lý học lâm sàng và chuyên gia về mối quan hệ Seema Hingorrany nói: "Khi bạn quyết định gắn kết cuộc đời mình với ai đó, bạn phải biết hai người có điểm chung nào không. Ví dụ nếu bạn rất mê phim ảnh thì nên tìm người chung sở thích này. Điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn thú vị".

7. Có sức khoẻ dẻo dai

Phụ nữ hay đàn ông cũng đều thích một người bạn đời khoẻ mạnh. Đặc biệt, phụ nữ càng coi trọng sức khoẻ, cho đây là điều thiết yếu.

Phụ nữ bị thu hút bởi người đàn ông có 2 đặc điểm khoẻ mạnh rõ ràng, đó là hình dáng cân đối và nam tính. Đặc điểm nam tính ở đâu có thể là quai hàm dài và rộng, lông mày rậm, giọng nói trầm,…

8. Tình yêu, lòng tốt và sự cam kết

Phần quan trọng nhất của tình yêu là hành động cam kết. Cam kết gồm nhiều mặt. Một khía cạnh của sự cam kết là chung thuỷ ngay cả khi không ở gần nhau. Một kiểu cam kết khác là dành nguồn lực cho người bạn đời, chẳng hạn mua tặng vợ những món quà đắt tiền.

Hay hỗ trợ về mặt cảm xúc cũng là một khía cạnh khác của cam kết, được thể hiện ở hành vi luôn sẵn sàng ở bên khi người bạn đời gặp khó khăn, thất bại. Cam kết nghĩa là dành thời gian, năng lượng và nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của người bạn đời, thậm chí phải bỏ đi sở thích cá nhân.