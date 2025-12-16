Điều phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chỉ làm trong đám cưới ái nữ, 2 con dâu không có đặc quyền này!

Đám cưới của ái nữ gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn những ngày qua vẫn để lại nhiều dư âm trên mạng xã hội. Từ không gian, khách mời đến từng khoảnh khắc hậu trường đều trở thành đề tài bàn tán. Mới đây nhất, loạt hình ảnh bên trong lễ cưới tại Đà Nẵng của Tiên Nguyễn tiếp tục được hé lộ, thu hút sự chú ý không kém so với tiệc cưới hoành tráng trước đó tại TP.HCM.

Bên cạnh nhân vật chính là cô dâu và chú rể, thì phu nhân Lê Hồng Thủy Tiên cũng trở thành tâm điểm. Trong buổi tiệc thân mật tại Đà Nẵng, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện vô cùng thoải mái, vui vẻ hòa mình vào không khí chung của bạn bè con gái. Đặc biệt, so với hình ảnh chỉn chu, khuôn phép trong tiệc cưới tại TP.HCM, bà Thủy Tiên ở Đà Nẵng được nhận xét là cởi mở và gần gũi hơn hẳn.

Không khó để nhận ra, phu nhân tỷ phú thoải mái "đu trend", cười nói rạng rỡ, tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên những người bạn trẻ của Tiên Nguyễn. Hình ảnh một người mẹ vừa sang trọng, vừa trẻ trung, năng động nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Đây cũng được xem là khoảnh khắc hiếm hoi công chúng thấy bà Thủy Tiên "xả vai" khỏi hình ảnh phu nhân tập đoàn, để trở thành một người mẹ đúng nghĩa trong ngày vui của con gái.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sang trọng trong tiệc cưới riêng tư của con gái tại Đà Nẵng. Ảnh: FBNV

Vợ chồng tỷ phú vui mừng ra mặt khi ái nữ được yên bề gia thất. Ảnh: FBNV

Hình ảnh hiếm thấy của bà Thuỷ Tiên. Ảnh: FBNV

Bà Thuỷ Tiên gần gũi, thân thiện hoà mình vào buổi tiệc quan trọng của con. Ảnh: FBNV

Điều đáng nói, sự thoải mái này được cho là "đặc quyền" chỉ xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn, điều mà công chúng chưa từng thấy ở hai đám cưới trước đó của Hà Tăng và Linh Rin. Trong những hôn lễ của 2 con dâu, hình ảnh của bà Thủy Tiên thường gắn với sự chừng mực, kín đáo và đúng chuẩn nghi thức gia đình.

Tuy nhiên, sự khác biệt này thực tế hoàn toàn dễ hiểu. Tiên Nguyễn là con gái ruột của bà Lê Hồng Thủy Tiên, trong khi Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn là anh em cùng cha khác mẹ của Tiên Nguyễn. Chính vì vậy, vai trò và cảm xúc của bà Thủy Tiên trong lễ cưới của Tiên Nguyễn mang tính cá nhân, gần gũi hơn so với vai trò mẹ chồng trong các hôn lễ trước. Chưa kể, đám cưới của Hà Tăng và Linh Rin đều được tổ chức theo hướng rất kín tiếng, thậm chí diễn ra ở nước ngoài, nên bối cảnh và không khí cũng hoàn toàn khác.

Quan trọng hơn, việc này không đồng nghĩa với khoảng cách trong mối quan hệ. Trên thực tế, mối quan hệ giữa bà Thủy Tiên với Hà Tăng và Linh Rin vẫn luôn được đánh giá là tốt đẹp. Cả ba từng nhiều lần xuất hiện chung khung hình tại các sự kiện lớn, giữ sự tương tác hòa nhã, thân tình và đúng mực của một gia đình danh giá.

Khi Hà Tăng về làm dâu, bà Thuỷ Tiên đích thân ra đón, cả hai chụp ảnh thân thiết. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Linh Rin và bà Thuỷ Tiên cũng rất tốt đẹp. Ảnh: FBNV

Trong lễ cưới của Tiên Nguyễn, bà Thuỷ Tiên còn được khen ngợi tâm lý, chân thành bởi lời dặn dò 2 con: "Mặc dù đã dạy bảo con rồi thì tôi cũng có nói là: 'Con gái đi lấy chồng, không gì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là gia đình mình, gia đình lớn, gia đình nhỏ và từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình. Con cần yêu thương, lo lắng cho chồng, có một trái tim đối xử tử tế và nhân hậu nhưng mình cũng phải luôn luôn bản lĩnh và tự tin. Ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con'.

Cô cũng dặn chú rể bằng tiếng Anh là: 'Con không phải là người đầu tiên ôm Thảo, con cũng không phải người đầu tiên hôn Thảo (cách gọi thân mật của Tiên Nguyễn - PV) nhưng cô muốn lúc nào con cũng ôm và hôn. Bất kể trong cuộc sống vợ chồng có khó khăn hay ngọt bùi chia sẻ đi chăng nữa thì con cũng phải làm được điều đó đến suốt cuộc đời'".