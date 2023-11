Diệu Nhi chơi không được, Hari Won thành gánh nặng trong Cuối tuần tuyệt vời

Ngay từ khi vừa công bố thông tin sẽ có phiên bản Việt hóa Amazing Saturday đã rất được khán giả mong đợi. Từ việc giữ được bao nhiêu nội dung giống phiên bản gốc, sân khấu như thế nào cho đến dàn cast ra sao… tất cả đã được ra trả lời trong tập 1 của Cuối tuần tuyệt vời - Amazing Saturday.

MC Trường Giang đã chia sẻ: "Ẩm thực là một trong những thế mạnh của tôi và Cuối tuần tuyệt vời ngoài đem đến những tràng cười cho khán giả còn góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam nên không có lý do gì tôi từ chối chương trình". Ngay tập đầu tiên phát sóng, chương trình đã đem đến những trải nghiệm thú vị cho khán giả và các khách mời khi được thưởng thức những món ăn ngon đến từ miền tây sông nước, các món ăn vừa lạ vừa quen như Mì xốt vị giáng trần, bánh da lợn và các món cuốn.

Theo luật các nghệ sĩ sẽ trải qua 3 vòng chơi. Trong đó vòng 1 và vòng 3 có thể lệ giống nhau là nghe rồi viết lại lời của một bài hát nổi tiếng nào đó và nếu trả lời đúng, các nghệ sĩ sẽ được nhận những món ăn ngon của chương trình, nếu không trả lời đúng thì các món ăn ngon đó sẽ do Tổ trưởng Bếp ăn ngon Trần Như Lộc thưởng thức. Bài hát được giới thiệu ở vòng 1 là ca khúc Vũ trụ có anh do ca sĩ Phương Mỹ Chi và Pháo thể hiện và bài hát xuất hiện ở vòng 3 là ca khúc Thích hay là yêu còn chưa biết do ca sĩ Lona Kiều Loan và rapper Ricky Star thể hiện. Nếu như Vũ trụ có anh mang đến sự "đa vũ trụ" trong âm nhạc khi kết hợp các yếu tố từ phương Đông như ca trù, ngũ cung đến phương Tây như disco, yếu tố Disney – âm nhạc được lấy cảm hứng từ các bộ phim hoạt hình cổ tích hiện đại thì ca khúc của Lona lại mang một câu chuyện về nữ quyền , sự mạnh mẽ của người phụ nữ…

Ngay từ khi bắt đầu, Diệu Nhi đã mạnh dạn khẳng định: "thắng rồi mấy anh chị em ơi. Ngày hôm nay em chắc chắn 100% em sẽ là người chiến thắng ở vòng này". Nhưng ngay sau đó cô lại bị MC Trường Giang phát hiện "quay cóp", cả phim trường yêu cầu "mời phụ huynh" Diệu Nhi thì cô gỡ gạc - " Phương Mỹ Chi ơi chị chỉ muốn tình cảm chị em mình không bị sứt mẻ sau tập này , chị xin lỗi em, có gì lên lãnh chị về nha Chi ơi".

Với lần đầu tiên tham gia chương trình nên vòng 1 các nghệ sĩ đã không viết đúng được lời của ca khúc Vũ trụ có anh và không được thưởng thức món ăn ngon nhưng sự xuất hiện của "đội trưởng đội dancer" Đức Phúc đã đem đến một màn dance cover hấp dẫn và cũng đồng thời được MC Trường Giang "phá lệ" cho thưởng thức món ăn.

Vòng 2 được xem là một vòng nhẹ nhàng để mọi người xả hơi, vận động nên không có luật chơi cố định. Đến với tập này, các nghệ sĩ đã nhảy bao bố và đoán tên một ca khúc bất kỳ, có 8 nghệ sĩ tham gia vòng này nhưng trên bàn chỉ có 7 đĩa bánh da lợn thơm ngon. Ba nghệ sĩ cuối cùng chưa đoán được tên bài hát chính là 3 ca sĩ đã đi hát nhiều năm Đức Phúc, Jun Phạm , Lynk Lee. Ở lượt cuối cùng người không đoán được tên bài hát là ca sĩ Lynk Lee và bị phạt là giả giọng một ca sĩ khác, cô đã cover lại ca khúc Bài này chill phết của bạn thân Đen Vâu. Bên cạnh màn giả giọng của Lynk Lee, diễn viên Duy Khánh cũng đã góp vui trong màn giả giọng nghệ sĩ Phi Thanh Vân, khiến cả trường quay ngỡ ngàng vì quá giống.

Sang đến vòng 3, sau khi đã quen được luật chơi và không thể kiềm chế được sự hấp dẫn của món ăn, cả đội đã viết đúng lời bài hát và được thưởng thức món ăn ngon từ chương trình.

Ca sĩ Đức Phúc và Hariwon đã chia sẻ: "Chúng tôi rất mê chương trình này ở phiên bản Hàn nên thật sự rất mong đợi ở chương trình, ngày ra set quay chúng tôi đã rất bất ngờ vì giống đến 80-90%, từ đó anh em trong dàn cast cũng thấy được sự chỉnh chu, tâm ý của nhà sản xuất nên chúng tôi cũng rất mong có thể góp sức vừa đem đến những niềm vui, nụ cười cho khán giả, vừa góp phần quảng bá âm nhạc, ẩm thực Việt Nam nhiều hơn". Việc đem đến cho khán giả những ca khúc mới, đang rất được yêu thích và cùng thời gian ngồi quay quần với gia đình vào cuối tuần là mong muốn của chương trình cùng khán giả nạp lại năng lượng cho một tuần đã qua để cả tuần cùng vui.

Tuần sau ai sẽ là khách mời của chương trình? Những bài hát nào, những món ăn ngon nào sẽ được giới thiệu? Hãy cùng chờ đón Cuối tuần tuyệt vời lúc 20h00 ngày 5/11 trên kênh VTV3!