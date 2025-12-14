Phim hoạt hình Zootopia 2: Phi vụ động trời đang là dự án gây sốt. Phim hiện vượt mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu chỉ sau 17 ngày. Đây là thành tích này nhanh hơn bất kỳ phim hoạt hình Hollywood nào trong lịch sử.

Riêng tại Việt Nam, doanh thu bộ phim hoạt hình nhà Disney theo ghi nhận của Box Office Vietnam đã là gần 170 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng.

Ngoài sự trở lại của bộ đôi Jason Bateman và Ginnifer Goodwin trong vai cặp cáo - thỏ, phần 2 của phim còn sở hữu dàn diễn viên lồng tiếng đình đám như Andy Samberg, Idris Elba, Shakira... Đáng chú ý, nhân vật rắn Gary trong phim do diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy lồng tiếng.

Tài tử Quan Kế Huy là người lồng tiếng cho nhân vật rắn Gary.

Nổi tiếng từ 12 tuổi

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Năm 1978, anh theo gia đình sang Mỹ.

Ít ai biết, Quan Kế Huy trở thành diễn viên nhí khi mới 12 tuổi. Anh đóng cùng tài tử Harrison Ford trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom. Vượt qua 6000 ứng viên, anh ghi điểm nhờ đôi mắt sáng lanh lợi, tính cách ngây thơ và hoạt bát. Tác phẩm giúp anh làm nên màn chào sân ấn tượng ở kinh đô điện ảnh thế giới, mang về cho anh một vai đặc sắc khác trong The Goonies chỉ sau một năm.

Quan Kế Huy đóng phim từ năm 12 tuổi.

Năm 1996, Quan Kế Huy đóng chính trong dự án Hồng hải tặc (phim nước ngoài hợp tác với Việt Nam) cùng tài tử Lý Hùng. Phim ra mắt nhanh chóng tạo tiếng vang lớn, doanh thu cao ngất. Vào thời giá lúc ấy, Hồng hải tặc mang về gần 3 tỷ đồng. Sau nhiều năm nhìn lại, Lý Hùng từng bật mí rằng Quan Kế Huy là người nhanh nhẹn, tận tâm với diễn xuất.

Tuy nhiên, khi dần trưởng thành, Quan Kế Huy có ít cơ hội đảm nhận các vai diễn chất lượng, sự nghiệp diễn xuất vì thế chững lại và dần rơi vào quên lãng. Năm 1999, anh tốt nghiệp khoa Nghệ thuật điện ảnh tại Đại học Nam California (USC). Từ đó, Quan Kế Huy tạm dừng đóng phim, chuyển sang làm công việc hậu trường và tham gia sản xuất phim.

Quan Kế Huy (áo trắng, đeo kính) và Lý Hùng (áo xanh) thời làm phim "Hồng hải tặc".

Trong nhiều năm sau đó, Quan Kế Huy lui về hậu trường, đảm nhiệm vai trò cố vấn võ thuật và thiết kế bối cảnh, đồng thời hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vệ. Anh từng thừa nhận thường xuyên tự trách bản thân vì không đủ cao, không đủ điển trai để được khán giả yêu thích và ghi nhớ. Bên cạnh đó, cơ hội dành cho các diễn viên gốc châu Á khi ấy vô cùng hạn chế, khiến những gương mặt như Quan Kế Huy dễ dàng bị “đào thải” khỏi guồng quay của Hollywood.

Giành tượng vàng Oscar

Sau gần 40 năm ngừng đóng phim, Quan Kế Huy gây chú ý trở lại ở tuổi trung niên với Everything everywhere all at once vào năm 2022. Vai diễn trong phim đã giúp tài tử tìm lại hào quang đã từng để vụt mất.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 , Quan Kế Huy vượt qua các đối thủ nặng ký là Brad Pitt, Barry Keoghan… để trở thành diễn viên gốc Việt đầu tiên cầm trên tay chiếc cúp danh giá bậc nhất làng điện ảnh thế giới.

Tháng 3/2023, nam diễn viên có dấu son chói lọi trong sự nghiệp điện ảnh khi giành giải "Nam phụ xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Oscar. Anh vượt qua những cái tên đình đám là Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch.

Khoảnh khắc chạm tay vào chiếc tượng vàng Oscar danh giá, Quan Kế Huy không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nam nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào khi được vinh danh trên sân khấu lớn nhất Hollywood và xúc động khi màn tái xuất điện ảnh của mình được đón nhận nồng nhiệt đến vậy.

"Ước mơ là thứ bạn phải tin vào. Tôi đã gần như từ bỏ ước mơ của mình. Gửi tất cả mọi người ở ngoài kia, xin hãy giữ giấc mơ của bạn được sống. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì đã chào đón tôi trở lại", tài tử nói.

Quan Kế Huy chạm tay tới tượng vàng Oscar.

Bên cạnh sự nghiệp, Quan Kế Huy cũng có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Echo Quan. Hai người gặp nhau vào năm 2004 trên phim trường 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Lúc ấy, Quan Kế Huy làm trợ lý đạo diễn, còn Echo là thành viên ê-kíp.

Sau khi được nhà làm phim Hong Kong "mai mối", cả hai hẹn hò và chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sống. Họ kín tiếng chuyện tình cảm, nhiều lần hỗ trợ nhau trong công việc.