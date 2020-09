Điều gì xảy ra nếu bạn chợp mắt ngay sau khi ăn: Biết được rồi chắc chắn bạn sẽ cố thức chứ không dại gì mà nằm luôn xuống

Ngủ hoặc thậm chí chỉ nằm ngay sau khi bạn ăn xong cũng có thể gây ra một số hậu quả thực sự nguy hại.

1. Bạn có thể bị ợ chua

Thông thường, axit được tạo ra khi tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. Lực hấp dẫn giúp ích rất nhiều ở đây, vì nó ép dòng chất lỏng đi xuống. Khi nằm xuống, axit sẽ di chuyển qua dạ dày và có thể tiếp xúc với các bộ phận nhạy cảm của hệ tiêu hóa. Điều này có thể dẫn đến chứng ợ nóng, cảm giác đau rát ở ngực hoặc cổ họng.

2. Chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng

Theo thông tin chia sẻ trên tạp chí Giấc ngủ (Sleep), nếu bạn ăn một bữa ăn lớn ngay trước khi chợp mắt, quá trình tiêu hóa toàn bộ thức ăn vẫn tiếp tục diễn ra trong khi bạn đang ngủ. Trong lúc cơ thể vẫn đang làm nhiệm vụ trao đổi chất thì tâm trí bạn vẫn sẽ hoạt động. Điều này khiến bạn ngủ không sâu giấc.

Một lý do khác khiến bạn không ngủ ngon và thức giấc là do các triệu chứng của chứng ợ nóng do bạn ngủ ngay sau khi ăn. Mức độ ợ nóng cũng phụ thuộc vào loại thực phẩm bạn đã ăn và lượng thức ăn bạn đã ăn.

3. Có những giấc mơ tồi tệ

Ngủ ngay sau khi ăn không những khiến bạn không ngủ ngon mà còn kèm theo những giấc mơ tồi tệ. Như đã đề cập ở phần trước, quá trình trao đổi chất được kích hoạt khiến não của bạn hoạt động nhiều hơn. Bạn bước vào giấc ngủ gọi là chuyển động mắt nhanh (REM), đây là thời gian mà nhiều giấc mơ diễn ra nhất.

Vì vậy, nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang có những giấc mơ thực sự sống động hoặc thậm chí có thể là rùng rợn, thì hãy cố gắng đừng đi ngủ ngay sau khi ăn.

4. Bạn có thể tăng cân

Một nghiên cứu năm 2011 từ Đại học Northwestern cho thấy, thói quen thức khuya, ăn rồi đi ngủ có thể khiến bạn có nguy cơ tăng cân cao hơn. Khi bạn đi ngủ ngay sau khi ăn, bạn không cho cơ thể đủ thời gian để đốt cháy calo từ bữa ăn của bạn.

Trung bình, những người tham gia thức khuya và ngủ muộn tiêu thụ nhiều hơn 248 calo mỗi ngày, gấp đôi thức ăn nhanh, nhiều soda và ít trái cây và rau quả hơn những người đi ngủ sớm hơn. Những người này dường như nặng hơn vì họ đang làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của họ khi ăn trong khi cơ thể muốn ngủ.

Vì vậy, mặc dù bạn có thể cảm thấy rất buồn ngủ sau một bữa ăn lớn và đổ ập xuống ghế để chợp mắt một chút là tất cả những gì bạn muốn làm, nhưng tốt hơn hết bạn nên cố gắng giữ tỉnh táo nếu không muốn tăng cân không mong muốn.

Để ngăn chặn bất kỳ vấn đề như ợ chua hoặc mất ngủ ban đêm xảy ra, bạn cần làm được một việc là "để các chất trong dạ dày được chuyển xuống ruột non trước khi bạn chợp mắt hoặc đi ngủ vào ban đêm".

Theo nguyên tắc chung, các chuyên gia dinh dưỡng Fujiwara Y, Machida A, Watanabe Y, tác giả cuốn "Association between dinner-to-bed time and gastro-esophageal reflux disease" (Mối liên quan giữa thời gian ăn tối trước khi đi ngủ và bệnh trào ngược dạ dày-thực quản) khuyên bạn nên đợi khoảng 3 giờ sau bữa ăn cuối cùng trong ngày rồi mới đi ngủ. Điều này cho phép quá trình tiêu hóa diễn ra và chất chứa trong dạ dày di chuyển vào ruột non. Điều này có thể ngăn ngừa các vấn đề như ợ nóng vào ban đêm và thậm chí mất ngủ.

Theo Brightside, Sleep, Livestrong